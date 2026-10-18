Auto wurde in die Luft katapultiert: Lenkerin (20) verletzt

Szenen, wie in einem Action-Streifen, spielten sich am Sonntag auf der Klippitztörl Straße ab. Eine Autofahrerin (20) geriet ins Schleudern; fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene. Dadurch wurde ihr Wagen in die Luft katapultiert.

Ein Verkehrsunfall auf der Klippitztörl Straße (L91) forderte am Sonntag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Lölling und Hüttenberg, der Polizei sowie des Rettungsdienstes. Eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit kam mit ihrem Wagen ins Schleudern. „Infolgedessen geriet sie auf das Straßenbankett und fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene“, schildern die Beamten den Unfallhergang.

Fahrerin trug Verletzungen davon

Das Fahrzeug wurde in die Luft katapultiert und kam etwa vier Meter unterhalb der Straße in einem Bachbett zum Stillstand. Ersthelfer retteten die Verletzte aus dem Auto. „Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, so die Polizisten. Die L91 war für die Dauer der Fahrzeugbergung rund 20 Minuten gesperrt.