Ski-Profi Max Franz beendet Karriere: „Für mich ist die Zeit gekommen“

Max Franz beendet seine Karriere im Skizirkus. Der ÖSV-Athlet, der auf zehn Podestplätze, drei Weltcupsiege sowie WM-Bronze zurückblickt, gab seinen Rücktritt am Sonntag in den sozialen Medien bekannt. „Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir nicht leicht“, beginnt er die Nachricht an seine Fans. Jedoch sei für ihn die Zeit gekommen.

Auf und Abs

Zu seinem Weg gehörten Erfolge, aber auch Rückschläge. „Ich bin oft gestürzt, war oft verletzt und musste mich immer wieder zurückkämpfen“, so Franz. Besonders der schwere Sturz in Copper Mountain habe sein Leben verändert – 5 Minuten berichtete. In Gröden hat er dann sein Comeback gefeiert. „Dieser Moment wird für immer einer der wertvollsten meines Lebens bleiben.“

„Ihr habt mir immer wieder Kraft gegeben“

„Aber irgendwann kommt der Moment, an dem man erkennen muss, dass es genug ist. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Karriere zurück“, so der Skistar. Von Herzen möchte er sich dafür bei seiner Familie, seinen Ärzten, Trainern und Physiotherapeuten bedanken. Ebenso bei seinem gesamten Team, seinen Sponsoren und Ausstattern. „Ihr habt mich auf meinem Weg begleitet, mich unterstützt und mich auch in den schwersten Zeiten nie fallen gelassen.“ Einen ganz besonderen Dank spricht er auch seinen Fans aus: „[…] Für jeden Zuruf an der Strecke, jede aufmunternde Nachricht und eure Unterstützung […]. Ihr habt mir immer wieder Kraft gegeben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 20:17 Uhr aktualisiert