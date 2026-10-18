Sonne setzt sich durch: Bis zu 19 Grad zum Wochenstart

Kärnten startet stellenweise trüb in die neue Woche. Bis zum Mittag löst sich der Nebel in den Tälern aber weitgehend auf. Danach folgen viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 19 Grad.

Der Montag startet in einigen Tälern sowie im Klagenfurter Becken wieder trüb. Außerhalb der Nebelregionen zeigt sich das Wetter von der Früh weg strahlend sonnig. Bis zum Mittag löst sich der Nebelschleier weitestgehend auf. Am Nachmittag überwiegt schließlich im gesamten Bundesland der Sonnenschein.

Bis zu 19 Grad

Die Frühtemperaturen liegen zu Beginn der Woche zwischen 3 und 8 Grad. In den länger trüben Regionen erreichen die Höchstwerte rund 15 Grad. „In den sonnigen Hanglagen sind bis zu 19 Grad möglich“, prognostizieren die Fachleute der Geosphere Austria.