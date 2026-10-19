80 Prozent ist Sparen wichtig: Immer mehr Kärntner setzen auf Wertpapiere

Sparen hat in Kärnten weiterhin einen sehr hohen Stellenwert: Laut einer aktuellen Sparstudie von Erste Bank und Sparkassen halten 80 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner das Zurücklegen von Geld für sehr oder ziemlich wichtig.

Bei den gewählten Anlageformen zeigt sich ein deutlicher Wandel, da Wertpapiere mit einer Nutzung von 38 Prozent erstmals den Bausparer mit 33 Prozent überholt haben, während das Sparbuch mit 79 Prozent weiterhin an der Spitze bleibt.

Bei den gewählten Anlageformen zeigt sich ein deutlicher Wandel, da Wertpapiere mit einer Nutzung von 38 Prozent erstmals den Bausparer mit 33 Prozent überholt haben, während das Sparbuch mit 79 Prozent weiterhin an der Spitze bleibt.

Dennoch sinkt der durchschnittliche monatliche Sparbetrag auf 284 Euro, was 28 Euro weniger als im Vorjahr entspricht, weshalb nur noch 31 Prozent der Befragten mit dieser Summe zufrieden sind. „Die Menschen in Kärnten wollen sparen, und zwar mehr als in den vergangenen Jahren. Das zeigt, wie groß das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit ist. Ein eigenes Polster gibt Halt und die Freiheit, selbst zu entscheiden“, erklärt Siegfried Huber, Vorstandssprecher der Kärntner Sparkasse AG. Zugleich rät er: „Viele legen nach wie vor Geld zur Seite, haben aber das Gefühl, dass es nicht reicht. Umso wichtiger ist es, das vorhandene Geld bewusst einzusetzen. Auch kleine Beträge machen einen Unterschied, wenn man regelmäßig spart.“

Wertpapiere, Sparbuch und Co.

Bei den gewählten Anlageformen zeigt sich ein deutlicher Wandel, da Wertpapiere mit einer Nutzung von 38 Prozent erstmals den Bausparer mit 33 Prozent überholt haben, während das Sparbuch mit 79 Prozent weiterhin an der Spitze bleibt. Allerdings liegt nach wie vor bei 53 Prozent der Befragten Erspartes ertraglos auf dem Girokonto. Vorstandsmitglied Michael Koren betont in diesem Zusammenhang: „Das Girokonto ist ein Konto für den Alltag, kein Sparkonto. Als Reserve für unerwartete Ausgaben sollten dort höchstens drei Monatsgehälter liegen. Was darüber hinausgeht, gehört kurzfristig auf ein Sparkonto und langfristig etwa in Wertpapiere.“ Er verweist zudem auf den Stellenwert moderner Anlageformen: „Für viele sind ETFs der Einstieg in den Kapitalmarkt. Sie sind breit gestreut und schon mit kleinen monatlichen Beträgen möglich. Entscheidend ist, dass die Veranlagung zu den eigenen Zielen und zur eigenen Risikobereitschaft passt. Dabei unterstützen wir in der persönlichen Beratung.“

©Daniel Waschnig Die Kärntner Sparkasse-Vorstände Michael Koren, Ulrike Resei und Siegfried Huber mit der bekanntesten Symbolfigur des Sparens – der Sparefroh feiert heuer seinen 70. Geburtstag.

Weltspartag gewinnt wieder an Bedeutung,

Auch traditionelle Anlässe wie der Weltspartag gewinnen wieder an Bedeutung, da 27 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner diesen für einen Filialbesuch nutzen. „Am Weltspartag nehmen sich unsere Beraterinnen und Berater Zeit für das persönliche Gespräch über Sparziele, Reserven und den Vermögensaufbau. Dass jede und jeder Vierte darin einen Grund sieht, zu uns zu kommen, freut uns. Persönliche Beratung bleibt auch in einer digitalen Welt gefragt“, sagt Vorstandsdirektorin Ulrike Resei.

Vorsorge für Nachkommen

Neben der eigenen Absicherung steht dabei zunehmend die Vorsorge für Nachkommen im Fokus, etwa über Instrumente wie ein Generationendepot. Siegfried Huber hebt abschließend hervor: „Wer für Kinder, Enkel oder Patenkinder anspart, schenkt ihnen Zeit, und Zeit ist beim Vermögensaufbau der wichtigste Faktor. Mit dem Generationendepot legt man schon bei der Eröffnung fest, wer das Vermögen erhält und wann. So entsteht eine Starthilfe für die Ausbildung, die erste eigene Wohnung oder den Berufseinstieg.“