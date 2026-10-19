„Keine Fahrten möglich“: ÖBB melden Störungen an Kärntner Bahnhöfen

Wegen Stellwerkstörungen kam es am Montagmorgen zu Zugunterbrechungen in Kärnten. Die ÖBB meldeten betroffene Strecken in Villach und Maria Saal.

Wer am heutigen Montagmorgen in Kärnten bereits mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, musste auf einigen Strecken etwas mehr Zeit einplanen. Grund dafür waren Einschränkungen im Zugverkehr, für die vonseiten der ÖBB mittlerweile eine Erklärung vorliegt.

Diese Abschnitte waren betroffen

Betroffen war unter anderem der Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof Villach und dem Bahnhof Arnoldstein. Aufgrund einer Stellwerkstörung am Bahnhof waren dort bis 6:05 Uhr keine Fahrten möglich. Nach der Aufhebung der Streckenunterbrechung wurde Passagieren vorübergehend geraten, weiterhin bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzurechnen, heißt es von den ÖBB.

©ÖBB

Weitere Stellwerkstörung

Ebenfalls zu Verzögerungen kam es am Bahnhof Maria Saal. Auch dort führte eine Stellwerkstörung dazu, dass bis 6:14 Uhr keine Zugfahrten möglich waren. Inzwischen werden seitens der ÖBB keine weiteren Störungen mehr gemeldet. Der morgendliche Berufsverkehr kann somit wieder gewohnt seinen Lauf nehmen.