Überlastungen im Frühverkehr: Hier musst du aktuell mehr Zeit einplanen

Überlastungen im Kärntner Frühverkehr: Auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt und der A10 bei Spittal stockt es.

Der Montag hat begonnen, eine neue Woche ist angebrochen und viele Kärntnerinnen und Kärntner machen sich auf den Weg zur Arbeit. Das sorgt derzeit für spürbare Überlastungen im Frühverkehr.

Stau-Hotspot in der Innenstadt

Wer aktuell in Klagenfurt unterwegs ist, benötigt auf der St. Veiter Straße etwas Geduld. Stadteinwärts kommt es auf Höhe der Flughafenstraße zu Verzögerungen, die aktuell etwa fünf Minuten mehr Zeit in Anspruch nehmen. Eine Ausweichroute lohnt sich hier, um die Verzögerung zu umgehen.

Geduld auf der A10

Auch in Richtung Villach muss auf der A10 Tauern Autobahn mehr Zeit eingeplant werden, berichtet „Antenne Kärnten“. Auf der Strecke zwischen Spittal Ost und Spittal Millstättersee staut es sich vor dem Wolfsbergtunnel im Bereich einer Baustelle. Ursache ist eine Verkehrsüberlastung, weshalb von den Autofahrerinnen und Autofahrern Geduld gefordert ist.