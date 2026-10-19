„Teils kräftig“: Meteorologe Sigi Fink rechnet mit Italientief in Kärnten

In Kärnten steht ein spürbarer Wetterwechsel bevor: Die Sonne zieht sich zurück, Regen setzt ein und die Schneefallgrenze sinkt. ORF-Meteorologe Sigi Fink hat zum Start in die Woche eine aktuelle Prognose vorgelegt.

Tief aus Italien im Anmarsch

Laut dem Südtiroler Meteorologen macht sich vor allem am Mittwoch ein Genuatief im südlichsten Bundesland bemerkbar. Der Ursprung des Tiefs liegt – wie der Name vermuten lässt – in Italien. Bereits am Dienstag steigt nach Angaben von Fink die Unwettergefahr an der Ligurischen Küste: „Der Bereich mit den kräftigen Regenschauern und Gewittern samt starkem bis stürmischem Wind verlagert sich in Richtung Genua, Pisa und Mailand.“

Schneefallgrenze sinkt

Nach einem sonnigen Wochenauftakt – wir berichteten – erreicht das Schlechtwetter aus dem Süden schließlich auch Kärnten. Fink meldet, dass Südtirol, Osttirol und Kärnten „teils kräftigen Regen“ abbekommen. „Der Regen breitet sich im Laufe des Tages weiter in den Norden und Osten Österreichs aus, etwa auf das Salzburger Land und das Innviertel/Seengebiet“, ergänzt der Wetterexperte. Auch beim Thema Schnee gibt es eine Änderung: Die Schneefallgrenze sinkt laut Fink auf etwa 1.700 bis 1.200 Meter.