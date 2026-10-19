Schon wieder: Plöckenpass wird in den Herbstferien gesperrt

Wegen Bauarbeiten im Felssturzbereich ist der Plöckenpass auf italienischer Seite ab 26. Oktober zwei Wochen gesperrt.

Der Plöckenpass bleibt wegen Arbeiten im Felssturzbereich rund zwei Wochen komplett gesperrt.

Der Plöckenpass bleibt wegen Arbeiten im Felssturzbereich rund zwei Wochen komplett gesperrt.

Der Plöckenpass steht vor einer rund zweiwöchigen Komplettsperre auf italienischer Seite. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag mitteilte, beginnen die Einschränkungen am 26. Oktober um 7Uhr und dauern durchgehend bis zum 6. November um 18:00 Uhr an.

Bis 6. November

Im besagten Zeitraum fällt die Straßenverbindung genau während der Herbstferien komplett aus und ist nicht befahrbar. Auslöser für die temporäre Schließung sind Bauarbeiten im Bereich des Felssturzes. Nach dem geplanten Abschluss der Arbeiten am 6. November ab 18 Uhr soll die Strecke wieder uneingeschränkt nutzbar sein, heißt es.