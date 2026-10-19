Mit 1,46 Millionen Euro: Kärnten stärkt ambulante psychosoziale Versorgung

Das Land Kärnten baut die ambulante psychosoziale Versorgung weiter aus und stellt Förderungen für pro mente Kärnten bereit. Auf Antrag von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner fließen im kommenden Jahr insgesamt 1,46 Millionen Euro in die vier Tageszentren in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau und Wolfsberg. Die sozialpsychiatrische Nachbetreuung wird mit knapp 800.000 Euro abgesichert.

Struktur und Stabilität

„Psychische Krisen brauchen nicht nur im akuten Moment Unterstützung. Entscheidend ist auch, was danach kommt – und genau hier setzen die ambulanten Angebote von pro mente an. Sie geben Menschen wieder Struktur und Stabilität und helfen dabei, wieder ein möglichst selbstbestimmtes Leben im eigenen Umfeld zu führen“, betont Landesrätin Beate Prettner. Die Tageszentren richten sich an Menschen mit psychischen und psychosozialen Beeinträchtigungen und bieten sowohl tagesstrukturierende und therapeutische Programme als auch niederschwellige Angebote ohne verbindliche Vereinbarung. Im vergangenen Jahr zählten die vier Standorte bei über 300 Klientinnen und Klienten knapp 20.000 Kontakte. Für 2027 ist der Ausbau des Standorts Wolfsberg geplant: Durch neue Räumlichkeiten soll die Kapazität von 15 auf 25 Betreuungsplätze steigen.

600 Personen in etwa 7.900 Kontakten begleitet

„Mehr Plätze bedeuten vor allem eines: Mehr Menschen können Unterstützung bekommen, bevor sich eine psychische Belastung weiter zuspitzt. Das ist für die Betroffenen wichtig und entlastet zugleich das stationäre Versorgungssystem. Denn Schätzungen zufolge ist im Laufe des Lebens etwa jede bzw. jeder Dritte von psychischen Belastungen oder Erkrankungen betroffen“, so Prettner. Ein wesentlicher Baustein der Versorgung bleibt die sozialpsychiatrische Nachbetreuung, die in fast allen Bezirken vertreten ist. Sie unterstützt Personen während oder nach psychosozialen Krisen sowie vor oder nach einer psychiatrischen Behandlung. Die Zuweisung verläuft meist über Krankenhausabteilungen, um Rückfallquoten und erneute Klinikaufenthalte zu reduzieren. Im Jahr 2025 wurden landesweit rund 600 Personen in etwa 7.900 Kontakten begleitet, wobei eine steigende Betreuungsintensität pro Kopf zu beobachten ist.

Stabilisierung schaffen, Rückfällen entgegengewirken

„Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie wichtig eine kontinuierliche Begleitung nach einer psychiatrischen Behandlung ist. Wenn Menschen im Alltag weiter Unterstützung bekommen, kann Stabilisierung gelingen und Rückfällen kann entgegengewirkt werden. Mein Dank gilt dabei auch den vielen ehrenamtlich Tätigen, die dieses Angebot mit ihrem Engagement wesentlich mittragen“, sagt Prettner. Damit bilden Tageszentren und Nachbetreuung ein wichtiges Fundament der ambulanten Versorgung im Bundesland.