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/ ©Pexels/ Anna Shvets
Das Bild auf 5min.at zeigt abgekochtes Wasser auf einem Herd.
Die Stadtgemeinde ersucht zudem darum, die Entwarnung auch an Personen weiterzugeben, die keine sozialen Medien nutzen, insbesondere an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Feldkirchen
19/10/2026
Wasser abkochen

Entwarnung für Feldkirchen: Trinkwasser ab sofort wieder uneingeschränkt nutzbar

Das Abkochgebot für das gesamte Versorgungsgebiet der Gemeindewasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten wurde vollständig aufgehoben.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Wie die Stadtgemeinde informiert, haben die jüngsten Trinkwasseruntersuchungen in sämtlichen bisher noch betroffenen Versorgungsbereichen keine Verunreinigungen mehr nachgewiesen. Das Trinkwasser kann somit wieder uneingeschränkt verwendet werden.

Das soll man jetzt beachten

Bürgerinnen und Bürger, die ihr Trinkwasser über private Wasserversorgungsträger oder Wassergenossenschaften beziehen, werden ersucht, sich direkt bei ihrem jeweiligen Versorgungsträger über die aktuelle Trinkwasserqualität und eine mögliche weitere Betroffenheit zu informieren.

Verständnis und Geduld

Die Stadtgemeinde ersucht zudem darum, die Entwarnung auch an Personen weiterzugeben, die keine sozialen Medien nutzen, insbesondere an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Stadtgemeinde Feldkirchen bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis, die Geduld und die Unterstützung.

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