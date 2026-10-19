Burn-out: Kärntner Gastronom schlittert in Insolvenz

Massive Umsatzeinbußen und gesundheitliche Probleme zwangen den Kärntner Gastronomen Lukas Schilcher in die Pleite. Nun wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Der Wirt wagte im März 2023 den Schritt in die Selbstständigkeit und pachtete von der Gemeinde Räumlichkeiten beim Fußballplatz sowie Badeteich in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau), wo er das Lokal „S-Mitterling“ eröffnete. Im Jahr 2025 folgte die Übernahme des Betriebs „Hexenkessel“ in Winklern. Die parallele Führung beider Standorte mündete jedoch in einer enormen Belastung: Massive Umsatzeinbußen, eine schwere Lungenentzündung sowie ein gesundheitlicher Kollaps (Burn-out) zwangen den Schuldner im November 2025 zur endgültigen Schließung des „S-Mitterling“. Der „Hexenkessel“ blieb hingegen geöffnet.

Betrieb wird weitergeführt

Nun folgte die finanzielle Notbremse. Über das Vermögen des Gastronomen wurde am Montag, dem 19. Oktober 2026, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. „Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf etwa 302.000 Euro“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Von der Insolvenz sind zirka 40 Gläubiger betroffen. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden. Geplant ist die Fortführung des Betriebes sowie der Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent. Um diesen zu erfüllen, hat der Kärntner inzwischen zusätzlich eine unselbstständige Beschäftigung als Elektriker aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 15:50 Uhr aktualisiert