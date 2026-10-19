Sparkurs verschärft: Koalition stellt Budgetplan für 2027 vor

Die Kärntner Landesregierung hat in iherer Sitzung am Montag den Entwurf für den Landesvoranschlag 2027 sowie den Finanzrahmen bis 2030 abgesegnet. Die Finanzplanung übertrifft dabei die Erwartungen: Statt einer Milliarde Euro sollen im Laufe der Legislaturperiode nun 1,3 Milliarden Euro eingespart werden. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Finanzreferentin LHStv. Gaby Schaunig (SPÖ) und LHStv. Martin Gruber (ÖVP) sehen darin ein klares Zeichen für das Greifen der gesetzten Maßnahmen. „Wir verbessern damit unser ursprüngliches Einsparungsziel um 300 Millionen Euro. Das ist angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein wichtiger Erfolg und zeigt, dass unser gemeinsamer Kurs wirkt“, betonten die Regierungsmitglieder.

Kärntens Budgetplan für 2027

Für das Jahr 2027 stehen Einnahmen von 3,725 Milliarden Euro Ausgaben von 4,108 Milliarden Euro gegenüber, was ein Nettodefizit von 383,42 Millionen Euro ergibt. Die größten Ausgabenposten betreffen Gesundheit, Soziales und Chancengleichheit mit über einer Milliarde Euro sowie Bildung mit knapp einer Milliarde Euro. In die Pflege fließen rund 545 Millionen Euro. Die Einsparungen werden unter anderem durch den Abbau von 300 Planstellen in der Verwaltung bis 2031 erzielt. Fellner stellte dazu klar: „Wir gehen nicht mit dem Rasenmäher über alle Bereiche. Wir schauen genau hin, wo die Menschen unsere Unterstützung brauchen, wo Investitionen notwendig sind und wo wir Ausgaben reduzieren können.“

Kärnten plant schrittweise

Laut Schaunig belasten ein geringes Wirtschaftswachstum von einem Prozent und eine Prognose-Inflation von 2,3 Prozent die Einnahmen. Dennoch sichern zusätzliche Maßnahmen wie Kreditsperren von über 50 Millionen Euro sowie 450 Millionen Euro aus der HETA-Lösung zur Schuldentilgung die Finanzen. Gruber ergänzte: „Unser zentraler Anspruch war es, den jährlichen Budgetabgang schrittweise zu reduzieren und zugleich eine vernünftige Ausgewogenheit zwischen Sparen und Investieren zu finden.“ Das Budget wandert nun zur Entscheidung in den Landtag.

Opposition übt scharfe Kritik

Scharfe Kritik kommt von FPÖ und Team Kärnten am geplanten Defizit von 383 Millionen Euro. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer sieht eine „rote Schuldenlawine“, die ungebremst weiterrolle. Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer kritisiert die verfehlte Finanzpolitik der Koalition scharf: „SPÖ und ÖVP produzieren damit rechnerisch jeden Tag ein neues Budgetloch von mehr als einer Million Euro.“ Die NEOS verlangen von der Landesregierung strikte Einsparungen und das Halbieren der Parteienförderung. Landessprecher Janos Juvan stellt klar: „Die fetten Jahre sind vorbei, das muss die Landesregierung endlich begreifen.“ Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer zweifelt an der Treffsicherheit des Haushalts bei Pflege, Bildung sowie Kosten und betont: „Kärnten kann sich keine Politik leisten, die Probleme nur verwaltet.“