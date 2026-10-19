Neue Spritpreise in Slowenien: Benzin wird billiger, Diesel teurer

Kärntner Tanktouristen aufgepasst: In Slowenien gelten ab Dienstag, den 20. Oktober 2026, neue Spritpreise. Während Benzin an den Zapfsäulen im Nachbarland günstiger wird, steigt der Dieselpreis leicht an.

Um den hohen Kosten an den heimischen Zapfsäulen zu entgehen, zieht es viele Kärntner regelmäßig über die Grenze nach Slowenien. Dort sind Kraftstoffe spürbar günstiger als hierzulande. Grund dafür ist die 2022 eingeführte Spritpreisregulierung des Nachbarlandes. Mit dieser Maßnahme verfolgt die slowenische Regierung das Ziel, die Belastung für die Verbraucher niedrig zu halten. Die Preisdeckelung gilt für Normalbenzin (95 Oktan), Diesel sowie Heizöl. Sämtliche Tarife werden alle zwei Wochen neu berechnet – basierend auf den internationalen Rohölmärkten und dem Euro-Dollar-Wechselkurs.

©www.gov.si In der Nacht auf den 20. Oktober 2026 ändern sich die Spritpreise an den slowenischen Tankstellen.

Preisanpassung in der Nacht auf den 20. Oktober

Gute Nachrichten gibt es für Benzinfahrer: Der Liter Benzin 95 verbilligt sich ab Mitternacht um vier Cent auf 1,702 Euro. Zum Vergleich: In Kärnten liegt der Literpreis derzeit bei etwa 1,800 Euro. Diesel verteuert sich in Slowenien hingegen um 4,2 Cent und kostet künftig 1,923 Euro pro Liter. Dennoch bleibt der Kraftstoff günstiger als in Kärnten, wo der Dieselpreis mittlerweile die Zwei-Euro-Marke überschritten hat.