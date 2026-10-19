Erste Regenschauer im Anmarsch: Kärnten steht Wetterwechsel bevor

In Kärnten kündigt sich am Dienstag ein spürbarer Wetterwechsel an. Der Tag startet oft trüb. Am Abend kündigen sich bereits erste kräftigere Regenschauer an.

Der Dienstag startet in vielen Landesteilen trüb aufgrund einer kompakten Hochnebelschicht, die bis auf 2.000 Meter Seehöhe hinaufreicht. Im Tagesverlauf kommt im Osten föhniger Südwestwind auf, der zumindest dort noch für längere sonnige Abschnitte sorgt. In Oberkärnten bleibt es hingegen meist bis in den Nachmittag hinein trist und es lockert nur selten auf. „Da und dort kann es auch Nieseln“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an.

Genuatief kündigt sich an

In den Karnischen Alpen sind am Abend bereits erste kräftigere Regenschauer möglich. Im Lesachtal bleibt es unter der grauen Wolkendecke mit 12 Grad spürbar kühler als im Jauntal. Dort werden aufgrund des Südföhns bis zu 19 Grad erwartet. Damit zeigt sich das Wetter in Kärnten eher zweigeteilt, bevor am Mittwoch das Genuatief eintrifft.