Mehr Hilfe für Kärntner: Regierung beschließt Millionenpaket

In Kärnten fließen knapp fünf Millionen Euro in die psychosoziale Versorgung und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen. Auch die Wahltermine für 2027 stehen nun fest.

Die Kärntner Landesregierung hat knapp fünf Millionen Euro für die psychosoziale Versorgung und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen beschlossen.

Die Kärntner Landesregierung hat knapp fünf Millionen Euro für die psychosoziale Versorgung und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen beschlossen.

In der Regierungssitzung am Montag, dem 19. Oktober, wurden neben dem Landesvoranschlag 2027 weitere Beschlüsse gefasst. Einer davon betrifft die psychosoziale Versorgung in Kärnten. Insgesamt 2,26 Millionen Euro fließen in die ambulante Betreuung durch pro mente. Davon sind 1,46 Millionen Euro für die vier Tageszentren in Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg vorgesehen. Weitere 800.000 Euro werden für die sozialpsychiatrische Nachbetreuung bereitgestellt.

Ausbau in Wolfsberg

Besonders in Wolfsberg macht sich der steigende Bedarf an psychosozialer Betreuung bemerkbar. Deshalb werden dort die Betreuungsplätze von bisher 15 auf 25 aufgestockt. Damit können künftig zehn zusätzliche Menschen Unterstützung durch Fachkräfte erhalten. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betont: „In Wolfsberg können wir auf Grund des ständig steigenden Bedarfs die Betreuungsplätze von 15 auf 25 erhöhen. Zehn weitere Menschen also erhalten konkrete Hilfe, Halt und neue Perspektiven in ihrem Leben von professionellen Fachkräften.“

©LPD Kärnten/Bauer Landeshauptmann Daniel Fellner kündigt Investitionen von insgesamt 4,96 Millionen Euro in die psychosoziale Versorgung und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen an.

Geld für Inklusion

Neben der psychosozialen Versorgung hat die Landesregierung auch zusätzliche Mittel für den Bildungsbereich beschlossen. Insgesamt 2,7 Millionen Euro werden für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen bereitgestellt. Damit soll das Betreuungspersonal in kooperativen Kleinklassen abgesichert werden. Die Fachkräfte kommen sowohl in Regelschulen als auch in Inklusionsschulen zum Einsatz. Ziel ist es laut Fellner, allen Kindern möglichst gute Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Wahltermine stehen fest

Neben den Investitionen in Gesundheit und Bildung hat die Landesregierung auch die Termine für die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten fixiert. Gewählt wird am 28. Feber 2027. Als Stichtag wurde der 26. Dezember 2026 festgelegt. Sollte es zu Stichwahlen kommen, sind diese für den 14. März 2027 vorgesehen.