14 Jahre im Job: Behindertenbescheid nach Kündigung bringt 38.300 Euro

Obwohl bereits ein Verfahren zur Anerkennung als begünstigte Behinderte lief, erhielt eine langjährige Dienstnehmerin die Kündigung. Die Arbeiterkammer Kärnten prüfte den Fall und erreichte nach zähen Verhandlungen schließlich eine Abgangsentschädigung von mehr als 38.000 Euro brutto. AK-Präsident Günther Goach: „Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf besonderen Schutz am Arbeitsplatz. Die AK sorgt dafür, dass ihre Rechte durchgesetzt werden.

14 Jahre treu im Unternehmen, dann folgt die Kündigung

14 Jahre lang arbeitete eine Frau bei einem Unternehmen. Im September 2025 flatterte dann ihre Kündigung ins Haus. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits ein Verfahren zur Feststellung ihrer Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten. Nachdem ein erster Bescheid des Sozialministeriumservice negativ ausgefallen war, erhob die Arbeitnehmerin Beschwerde. Das Verfahren war demnach bei Ausspruch der Kündigung noch nicht abgeschlossen. Die Kärntnerin holte sich daraufhin rechtliche Unterstützung bei der AK Kärnten. Katharina Uran, Leiterin der Bezirksstelle Völkermarkt prüfte den Fall und machte den besonderen Kündigungsschutz geltend: „Wird die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten später festgestellt, wirkt diese Entscheidung auf den Zeitpunkt der Antragstellung zurück. Eine Kündigung ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Sozialministeriumservice daher schwebend unwirksam.“

Grad der Behinderung mit 70 Prozent festgestellt

Kurz vor Weihnachten 2025 erhielt die Kärntnerin schließlich den positiven Bescheid: Der Grad der Behinderung wurde mit 70 Prozent festgestellt, die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten rückwirkend anerkannt. Da weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmerin das Dienstverhältnis fortsetzen wollten, wurden Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung aufgenommen. Nach intensiver außergerichtlicher Korrespondenz konnte schließlich eine Abgangsentschädigung von zehn Monatsentgelten bzw. 38.300 Euro brutto durchgesetzt werden. „Ob Kündigung, Abfertigung oder Fragen zum Arbeitsrecht: Wer unsicher ist, sollte seine Rechte frühzeitig prüfen lassen. Dieser Fall zeigt, dass eine rechtzeitige Beratung einen großen Unterschied machen kann“, sagt AK-Präsident Günther Goach.

Gut zu wissen: Besonderer Kündigungsschutz Begünstigtenstatus: Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent aufweist, gilt rechtlich als begünstigte Person mit Behinderung.

Erhöhter Kündigungsschutz: Eine Kündigung ist in diesem Fall grundsätzlich nur mit vorheriger Zustimmung des Behindertenausschusses (Sozialministeriumservice) rechtswirksam.

Keine Zustimmung = Unwirksam: Wird ein Arbeitnehmer gekündigt, obwohl der Schutz besteht (oder rückwirkend festgestellt wird), ist die Kündigung anfechtbar. Das führt oft zu Weiterbeschäftigung oder erheblichen Nachzahlungen.

Ratschlag der Arbeiterkammer: Betroffene sollten sich bei gesundheitlichen Einschränkungen oder nach einer Kündigung umgehend rechtlich beraten lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert