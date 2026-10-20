Sirenen heulen auf A10: Baustellen-Crash fordert einen Verletzten

Am 20. Oktober um 6.33 Uhr wurden die Feuerwehren Gmünd und Rennweg zu einem Verkehrsunfall auf die A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg alarmiert.

Die Feuerwehren wurden heute mittels Sirene auf die A10 Tauernautobahn zu einem Unfall gerufen.

Die Feuerwehren wurden heute mittels Sirene auf die A10 Tauernautobahn zu einem Unfall gerufen.

Ein 57-jähriger Klagenfurter lenkte heute um 6.29 Uhr sein Auto auf der Tauernautobahn A10 in Fahrtrichtung Salzburg. Bei der Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal/Drau, krachte er aus bisher unbekannter Ursache in den vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einem 69-jährigen Salzburger.

Drei Fahrzeuge

In der Folge wurde der Pkw des Klagenfurters links gegen die Betonleitwand und anschließend gegen ein im dortigen Baustellenbereich abgestelltes Fahrzeug geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 57-jährige Unfalllenker wurde dabei verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins KH Spittal/Drau eingeliefert. Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehren Gmünd und Rennweg mit insgesamt 20 Einsatzkräften.

Bericht der Feuerwehr

Beim Eintreffen stellte der Einsatzleiter einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sowie einer Baumaschine im einspurigen Baustellenbereich fest. Seitens der Feuerwehr wurden Sicherungsarbeiten durchgeführt und der Brandschutz sichergestellt. „Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Abschleppdienst bei der Bergung eines beteiligten Elektrofahrzeugs“, heißt es seitens der Feuerwehr Gmünd.

©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Zu einem Unfall auf der A10… ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | …wurden heute zwei Feuerwehren gerufen. ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 09:40 Uhr aktualisiert