100 Jahre alt: Margarethe blickt mit Humor auf vergangene Zeiten zurück

Einen ganz besonderen Geburtstag gab es in Althofen zu feiern: Margarethe Bertolini wurde am 18. Oktober 100 Jahre alt.

Gut gelaunt empfing die Jubilarin Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian in ihrem Haus in der Altstadt und freute sich über die persönlichen Glückwünsche. Bei Kaffee und Kuchen erzählte das rüstige Geburtstagskind aus ihrem Leben.

Mit Humor

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war sie bis zu ihrer Pensionierung in der Buchhaltung der Stadtgemeinde Althofen tätig. Mit viel Humor blickte sie auf vergangene Zeiten zurück, gleichzeitig interessiert sie sich nach wie vor für die aktuellen Geschehnisse in ihrer Heimatstadt.

Margarethe freut sich aufs Feiern

Besonders freut sich Margarethe Bertolini auf die anstehenden Feierlichkeiten im Kreise ihrer Familie und auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn, der in der Schweiz lebt. Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian wünschten der Jubilarin alles Gute zum 100. Geburtstag und weiterhin viel Gesundheit. Zudem versprachen sie, auch im nächsten Jahr wieder persönlich zum 101. Geburtstag zu gratulieren.