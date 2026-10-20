53 Millionen Euro: Das ändert sich diesen Winter in Kärntens Skigebieten

Nach 3,3 Millionen Skifahrern im vergangenen Winter setzt die Branche auf moderne Infrastruktur, leistbaren Pistenspaß und die Ausbildung der Seilbahntechniker von morgen. Auch die Koralmbahn eröffnet neue Chancen.

53 Millionen Euro investiert

Kärntens Skigebiete rüsten sich für die Wintersaison. Rund 53 Millionen Euro fließen in neue Aufstiegshilfen, Beschneiung, Energieeffizienz und Gästekomfort. Nach rund 3,3 Millionen Skifahrern im vergangenen Winter blickt die Branche zuversichtlich auf die kommende Saison. Auch im Sommer 2026 wird ein Gästeplus gegenüber dem Vorjahr mit mehr als 1,1 Millionen Sommergästen erwartet. „Unsere Seilbahnen sind das Rückgrat des Kärntner Wintertourismus und ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für viele Regionen. Von einem erfolgreichen Skiwinter profitieren auch Hotellerie, Gastronomie, Handel und zahlreiche Dienstleistungsbetriebe. Mit Investitionen von rund 53 Millionen Euro schaffen wir die Voraussetzungen, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Neue Bahnen und mehr Komfort

Zu den größten Investitionen zählen die neue 6er-Sesselbahn Tressdorfer Almbahn am Nassfeld und die neue 10er-Gondelbahn Kanzelbahn II auf der Gerlitzen Alpe. Auf der Turracher Höhe wird der Engländerlift erneuert und das WinterWonderLand erweitert das Erlebnisangebot. Die Simonhöhe erhält einen neuen Zauberteppich. Weitere Investitionen betreffen Beschneiung, Pistenpräparierung und Energieeffizienz. „Wer langfristig erfolgreich sein will, muss laufend in Qualität, Sicherheit und Komfort investieren. Dass die Betriebe trotz hoher Kosten so kräftig investieren, ist ein starkes Signal für den Wintertourismusstandort Kärnten“, so Bogensperger.

So viel kostet es für Familien

Die Skipasspreise steigen durchschnittlich um drei bis fünf Prozent. Während Tageskarten in großen Skigebieten bis zu 73 Euro kosten, bieten kleinere Skigebiete günstige Alternativen. In Mühldorf kostet eine Tageskarte zehn Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder. Familienfreundliche Angebote gibt es auch auf der Weinebene, im Bodental, auf der Falkert-Heidi-Alm und auf der Hochrindl. Am Nassfeld fahren Kinder unter zehn Jahren samstags um 15 Euro. Auch am Katschberg gibt es samstags die ganze Saison über die „Katschi Superkids U10“-Tageskarte für Kinder bis Jahrgang 2016.

Kärntner Skipass:

Der Kärntner Skipass ermöglicht Zugang zu 31 Skigebieten in Kärnten und Osttirol mit 845 Pistenkilometern und 262 Liftanlagen. Besonders gefragt sind Familienpakete. „Der Online-Super-Vorverkauf entwickelt sich analog zum Vorjahr stabil und mit leichter Wachstumstendenz. Familienpakete sind weiterhin die Spitzenreiter, gefolgt vom Partnerpaket und den Einzelkarten. Zum Stichtag 01.11.2026 wird daher erneut ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr erwartet“, erklärt Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bergbahnen Bad Kleinkirchheim, der gemeinsam mit Christian Krisper, Vorstand der Bergbahnen Nassfeld, die Geschäfte des Kärntner Skipasses führt. Rund 92 Prozent der Käufer stammen aus Österreich, der Großteil davon aus Kärnten. Weitere Gäste kommen vor allem aus Slowenien und Deutschland.

So viel kostet der Kärntner Skipass

Der Kärntner Skipass 2026/27 ist für Erwachsene ab 814 Euro und für Kinder ab 407 Euro erhältlich. Partnerpakete für zwei Erwachsene gibt es ab 1.528 Euro. Familien können aus 14 Paketvarianten wählen – Angebote für zwei Erwachsene und zwei Kinder starten bei 1.834 Euro. Bei der Vielkind-Familienaktion zahlen vier Familienmitglieder, weitere anspruchsberechtigte Kinder fahren kostenlos. Auch für Großeltern und Patchworkfamilien gibt es Angebote. „Familie ist heute vielfältig. Deshalb war es uns wichtig, dass sich diese Vielfalt auch in unseren Angeboten widerspiegelt. Ob Eltern mit mehreren Kindern, Großeltern mit ihren Enkelkindern oder Patchworkfamilien – wir wollen gemeinsame Skierlebnisse zu attraktiven Preisen ermöglichen“, betont Pflauder. Im Online-Vorverkauf gibt es bis 1. November acht Prozent Rabatt, danach bis 8. Dezember fünf Prozent Rabatt. Der Skipass gilt während der Betriebszeiten bis 31. Mai 2027.

Kleine Skigebiete: Wo die Skikarrieren von morgen beginnen

Kleinere und mittlere Skigebiete sind besonders für Familien, Anfänger, Wiedereinsteiger und ältere Gäste attraktiv. Sie ermöglichen Kindern einen unkomplizierten Einstieg in den Wintersport und sind gleichzeitig wichtige Wirtschaftsfaktoren für ihre Regionen. „Die Stärke unserer kleineren Skigebiete liegt nicht in möglichst vielen Pistenkilometern, sondern in einem unkomplizierten und entspannten Skierlebnis. Kinder können sicher ihre ersten Schwünge machen, Eltern behalten leichter den Überblick und auch Best Ager schätzen unsere gut überschaubaren Gebiete, in denen der Skitag nicht zum Leistungssport werden muss“, erklärt Alexandra Bresztowanszky, Sprecherin der kleinen Kärntner Skigebiete und Geschäftsführerin der Hochrindl Lifte. Gerade für den Skinachwuchs sind diese Skigebiete unverzichtbar. Viele Kinder sammeln hier ihre ersten Erfahrungen auf Skiern und entdecken die Freude am Wintersport. Gleichzeitig sichern die Betriebe Arbeitsplätze und stärken Gastronomie, Skischulen und Beherbergungsbetriebe.

Kärntner Seilbahnen laden Kinder auf die Piste ein

Auch Schulaktionen fördern den Nachwuchs: Von 11. bis 15. Jänner 2027 fahren Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen im Rahmen eines offiziellen Schultages kostenlos Ski. Für Skikurskurse kosten drei Tage 24 Euro für Volksschulkinder und fünf Tage 60 Euro ab der fünften Schulstufe. „Mit diesen Aktionen wollen wir ganz bewusst möglichst viele Kinder auf die Piste bringen. Denn nicht jedes Kind hat die Möglichkeit, regelmäßig mit der Familie Ski zu fahren. Gerade über Schulen und Skikurse können wir den Einstieg erleichtern und Kindern zeigen, wie viel Freude Bewegung im Schnee machen kann“, betont Bresztowanszky.

Karriere mit Aussicht: Vom Lehrling zum Betriebsleiter

22 junge Menschen, darunter zwei Frauen, absolvieren derzeit in sechs Kärntner Betrieben eine Lehre als Seilbahntechniker. Die dreieinhalbjährige Ausbildung umfasst Mechanik, Elektrotechnik, Steuerungstechnik, Wartung und Sicherheit. Welche Aufstiegshancen der Beruf bietet, zeigt Marco Möderndorfer. Er begann 2011 mit 17 Jahren seine Lehre bei den Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG und wurde bereits 2015 mit 21 Jahren zum damals jüngsten Seilbahnbetriebsleiter Österreichs: „Damals wie heute begeistern mich die umfangreichen Facetten unseres Berufs – von Mechanik, Hydraulik und Schlossereitechnik bis hin zu Elektrik und Steuerungstechnik.“

„Monton wäre nichts für mich“

Auch Manuela Wastl, die seit Herbst 2024 am Nassfeld ihre Lehre absolviert, hat ihre Leidenschaft für die Seilbahntechnik durch Praktika und den Beruf ihres Vaters als Maschinist und Beschneier entdeckt. „Mir gefällt das Umfangreiche, Vielfältige an unserem Job sehr. Monoton wäre nichts für mich. Deshalb möchte ich nach der Lehre als Seilbahntechnikerin weiterarbeiten, zumal es auch Aufstiegschancen gibt. Betriebsleiterin zu werden wäre schon cool.“ Dass sie in einem männerdominierten Beruf arbeitet, sieht Wastl als Herausforderung, aber auch als Chance. „Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte und junge Menschen, die ihre berufliche Zukunft in unserer Branche sehen. Deshalb ist die Ausbildung des eigenen Seilbahnen-Nachwuchses für uns genauso wichtig wie die laufende Modernisierung unserer Skigebiete“, betont Bogensperger.

Koralmbahn bringt Skigebiete näher

Seit Dezember 2025 verbindet die Koralmbahn Graz und Klagenfurt in 41 Minuten. Villach ist von Graz aus in rund 65 Minuten erreichbar. Damit wird die öffentliche Anreise aus der Steiermark deutlich attraktiver. Besonders bequem ist die Anbindung der Gerlitzen Alpe über den Bahnhof Annenheim direkt bei der Talstation. „Unser Ziel ist es, den Wintersport in Kärnten langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln. Dazu gehören wirtschaftlich gesunde Betriebe, moderne Infrastruktur, leistbare Angebote und vor allem qualifizierte Mitarbeiter“, fasst Bogensperger zusammen.