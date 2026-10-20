Nach Suspendierung: WAC und Renner trennen sich

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass der Vertrag mit Rene Renner im beidseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird.

Bereits in der Vorwoche wurde Renner auf Grund einer disziplinären Verfehlung vorübergehend suspendiert. Nun hat man sich in einem gemeinsamen Gespräch auf die einvernehmliche Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt. Die Details zur disziplinären Verfehlung bleiben intern und demnach wird es von Seiten des Vereins keine weiteren Statements zum Vorfall geben.