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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt einen Fußball und einen Mann
Der WAC trennt sich einvernehmlich von einem Spieler.
Wolfsberg
20/10/2026
Einvernehmlich

Nach Suspendierung: WAC und Renner trennen sich

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass der Vertrag mit Rene Renner im beidseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Bereits in der Vorwoche wurde Renner auf Grund einer disziplinären Verfehlung vorübergehend suspendiert. Nun hat man sich in einem gemeinsamen Gespräch auf die einvernehmliche Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt. Die Details zur disziplinären Verfehlung bleiben intern und demnach wird es von Seiten des Vereins keine weiteren Statements zum Vorfall geben.

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