Kärntner Volksschulen ausgezeichnet: Wenn Kinder zu Lebensrettern werden

Leben retten ist keine Frage des Alters. Schon die Jüngsten können im Ernstfall Großes bewirken – vorausgesetzt, sie wissen, was zu tun ist, und haben den Mut, zu handeln.

Genau hier setzt das Projekt „Herzenssache“ des Kärntner Jugendrotkreuzes an. Seit 2019 lernen Volksschulkinder, wie sie in Notsituationen richtig reagieren, Hilfe holen und lebensrettende Sofortmaßnahmen setzen können. Für ihr besonderes Engagement wurden nun die teilnehmenden Projektschulen im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsverleihung ausgezeichnet.

Auszeichnung

„Diese Auszeichnung zeigt, an diesen Schulen wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Verantwortung füreinander gelebt“, betonte Bildungs- und Jugendreferent LR Peter Reichmann. Er gratulierte den Teilnehmenden gemeinsam mit Rot-Kreuz-Vizepräsident Gerold Taschek, Herbert Torta, Landesstellenleiter des Jugendrotkreuzes und Schulqualitätsmanager, sowie Jonas Claußen, Pädagogischer Leiter in der Bildungsdirektion.

„Kindern die Angst zu nehmen“

„Ziel ist es, den Kindern die Angst zu nehmen. Denn im Ernstfall kann nicht nur entscheidend sein, was wir wissen, sondern vor allem, ob wir uns trauen, zu handeln. Wer schon als Kind lernt, dass Helfen selbstverständlich ist, wird diese Haltung mit großer Wahrscheinlichkeit auch ins Erwachsenenleben mitnehmen. Damit leistet dieses Projekt, und alle die dazu beitragen, nicht nur einen Beitrag zur Sicherheit, sondern auch zu einer Gesellschaft, in der Menschen aufeinander achten und füreinander einstehen. Heute verleihen wir Zertifikate. Aber eigentlich zeichnen wir etwas aus, das sich nicht auf einem Blatt Papier festhalten lässt: das Engagement von Trainerinnen und Trainern und Pädagoginnen und Pädagogen, die jungen Menschen etwas mitgeben, das im entscheidenden Moment unbezahlbar sein kann. Dafür gebührt Ihnen allen mein großer Dank, verbunden mit dem noch größeren ‚Bitte machen Sie weiter!‘“, sagte Reichmann.