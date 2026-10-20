Tourismus rund um Kärntner Seen wird neu aufgestellt: Das ist geplant

Ab 2027 wird der Tourismus rund um den Wörthersee, das Keutschacher Seental und das Rosental gemeinsam organisiert. Wer im neuen Tourismusverband das Sagen hat, steht bereits fest.

Am Dienstag, dem 20. Oktober, kamen Vertreter der Tourismuswirtschaft und der Gemeinden im Casino Velden zusammen, um den Vorstand des künftigen Tourismusverbands (TVB) Wörthersee – Keutschacher Seental – Rosental zu wählen. An der Spitze des neuen Vereins steht künftig Anton Wrann, Geschäftsführer von Wrann Hotels. Zu seinem Stellvertreter wurde Matthias Trattnig von der LHG GmbH gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem sieben weitere Unternehmervertreter sowie Vertreter der drei nächtigungsstärksten Gemeinden Ferlach, Keutschach und Velden an. Seinen offiziellen Betrieb nimmt der neue Verband am 1. Jänner 2027 auf. Der Sitz wird sich in Velden befinden.

Was ändert sich für den Tourismus?

Die Gründung des neuen Verbandes ist Teil der Kärntner Tourismusreform. Ab Jänner 2027 sollen die bisher 125 touristischen Organisationen des Landes in neun Tourismusverbänden und der Kärnten Werbung zusammengeführt werden. Ziel ist es, Verwaltungsstrukturen zu vereinfachen, Aufgaben zu bündeln und touristische Projekte besser aufeinander abzustimmen. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer kennen die Stärken ihrer Region, aber auch die Herausforderungen, mit denen sie im touristischen Alltag konfrontiert sind. Dieses Wissen soll künftig noch stärker in die Entscheidungen einfließen“, erklärte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) bei der Versammlung.

©Büro Schuschnig Ab Jänner 2027 nimmt der neue Tourismusverband Wörthersee – Keutschacher Seental – Rosental seine Arbeit auf.

Zwei Erlebnisräume

Der neue Verband wird intern in zwei Bereiche aufgeteilt: den „Erlebnisraum Wörthersee – Keutschacher Seental“ und den „Erlebnisraum Rosental“. Diese sollen die Zusammenarbeit vor Ort erleichtern, treten aber nicht als eigenständige Tourismusmarken gegenüber den Gästen auf.

Mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen

Welche Bedeutung die neue Tourismusregion hat, zeigen die Nächtigungszahlen: Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre wurden im Gebiet des künftigen Verbands jährlich rund 1,61 Millionen Übernachtungen gezählt. Bereits jetzt wird an den Tourismuskonzepten für die kommenden Jahre gearbeitet. Neu ist dabei, dass auch Investitionen in die touristische Infrastruktur über einen Zeitraum von fünf Jahren geplant werden sollen. Für solche Vorhaben steht künftig ein neuer Infrastrukturfonds des Landes zur Verfügung. Dieser soll aus der neuen Aufenthaltsabgabe finanziert werden und jährlich rund acht Millionen Euro für touristische Projekte in ganz Kärnten bereitstellen.