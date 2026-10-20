Kärntner Spitzenkoch (36) schafft Sprung in die Vier-Hauben-Liga

Der Kärntner Spitzenkoch Stefan Glantschnig darf sich über gleich zwei Auszeichnungen im neuen Gault&Millau freuen. Sein Fine-Dining-Restaurant „Rouge Noir“ steigt damit erstmals in die Liga der Vier-Hauben-Restaurants auf.

Erst 2024 eröffnete Stefan Glantschnig sein Fine-Dining-Restaurant „Rouge Noir“ im ersten Stock des Neusacherhofs am Weissensee. Zwei Jahre später zählt es laut dem aktuellen Gault&Millau-Restaurantführer zu den höchstbewerteten Restaurants Kärntens. Die Tester vergaben einen halben Punkt mehr als bisher und stuften das Restaurant damit von drei auf vier Hauben hoch.

„Spiel aus Würze, Süße und Säure“ kommt gut an

Besonders überzeugt zeigte sich die Jury vom kulinarischen Konzept: Der Fisch stammt ausschließlich aus dem Weissensee und wird mit Zutaten und Aromen aus aller Welt kombiniert. Zu den Gerichten, die bei den Testern Eindruck hinterließen, gehören etwa Jahrgangs-Rotfeder mit Kapernblättern, Tomaten und Sellerie sowie ein Sülzchen von der Reinanke mit Räucherfisch, Molke und Dill. Gelobt wurde dabei das „raffiniert balancierte Spiel aus Würze, Süße und Säure“. Auch der Panoramablick auf den Weißensee fand bei den Testern Anklang.

©Martin Hofmann Im Rouge Noir hat man einen tollen Ausblick auf den Weissensee.

Noch zwei Hauben für Glantschnig

Doch das ist nicht das einzige aktuelle Erfolgserlebnis von Glantschnig. Im Erdgeschoss des Neusacherhofs betreibt er ein Wirtshaus, das im aktuellen Gault&Millau erstmals bewertet wurde. Bei der Premiere darf er sich gleich über zwei Hauben freuen. Damit kommt der Kärntner Koch mit seinen beiden Restaurants nun auf insgesamt sechs Hauben. Die Auszeichnungen gelten allerdings jeweils für die einzelnen Restaurants. „Die stille Kraft des Sees und seine kompromisslose Reinheit spiegeln sich in jedem Detail meines Menüs wider – nie laut, sondern präzise und bewusst“, beschreibt Glantschnig seine Küchenphilosophie.

Vom „Jungen Wilden“ zum Spitzenkoch

Für den 36-Jährigen ist die Auszeichnung ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Bereits 2017 gewann er den Kochwettbewerb „Junge Wilde“ von ROLLING PIN. Von 2018 bis 2022 arbeitete er als Souschef an der Seite von Jan Hartwig, der heute drei Michelin-Sterne trägt. 2022 machte sich Glantschnig mit dem Neusacherhof am Weißensee selbstständig. Das Boutique-Hotel verfügt über 16 Zimmer und ein modernes Wirtshaus. Zwei Jahre später eröffnete er das „Rouge Noir“, das bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.