Feuerwehr trauert: „Die Sirenen verstummen, doch dein Name bleibt“

Eine Kärntner Feuerwehr trauert um einen Kameraden, der völlig unerwartet verstorben ist. Bei ihrer Montagsübung kamen die Florianis zusammen, um gemeinsam Abschied zu nehmen und ihres verstorbenen Kameraden zu gedenken.

Am Montag (19. Oktober) stand bei der Feuerwehr Straßburg eigentlich eine Übung auf dem Programm. Doch diesmal war alles anders. Die Florianis müssen aktuell nämlich einen schweren Verlust verkraften: Ihr Feuerwehrkamerad René ist völlig unerwartet aus ihrer Mitte gerissen worden. „Ein Kamerad geht, die Erinnerung bleibt!“, schreibt die Feuerwehr in den sozialen Medien.

Gedenkminute statt Feuerwehrübung

Anstelle der geplanten Übung versammelten sich die Feuerwehrleute, um ihrem verstorbenen Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. Gemeinsam hielten sie eine Gedenkminute ab und erinnerten sich an die Zeit mit René. „Sein Engagement und die gemeinsamen Erinnerungen werden uns stets in ehrender Erinnerung bleiben. Er wird für immer ein Teil unserer Feuerwehrgemeinschaft sein“, heißt es in dem Beitrag.

„Die Sirenen verstummen, doch dein Name bleibt“

Wie viel René seinen Kameradinnen und Kameraden bedeutet hat, zeigen auch die persönlichen Abschiedsworte, mit denen die Feuerwehr ihren Nachruf beendet: „Lieber René, die Sirenen verstummen, doch dein Name bleibt. In unseren Herzen. In unserer Mannschaft. Für immer.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 16:59 Uhr aktualisiert