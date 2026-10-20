Vier Verletzte: Unfall sorgt für 20 Kilometer Stau auf der A10

Ein Auffahrunfall auf der Tauernautobahn (A10) hat am Dienstag, dem 20. Oktober, vier Verletzte gefordert und für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Bei Eisentratten im Bezirk Spittal an der Drau krachten zwei Autos zusammen.

Am Dienstag (20. Oktober) krachte es auf der Tauernautobahn. Wie die Polizei informiert, war ein 56-jähriger Italiener gegen 13 Uhr mit seinem Auto auf der A10 in Richtung Salzburg unterwegs. Im Bereich Eisentratten, Gemeinde Krems in Kärnten, musste er plötzlich stark abbremsen, weil vor ihm ein Baustellenfahrzeug abbog. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Ein nachkommender 26-jähriger Autofahrer aus Deutschland konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte mit seinem Wagen in das Heck des italienischen Autos.

Auch zwei junge Frauen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im deutschen Fahrzeug verletzt. Bei den beiden Frauen handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 16-Jährige und eine 25-Jährige aus Kroatien. Alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückstau erreichte 20 Kilometer

Der Unfall hatte auch massive Auswirkungen auf den Verkehr. Auf der A10 bildete sich laut Polizei ein Rückstau von bis zu 20 Kilometern Länge. Neben Rettung und Polizei stand auch die Feuerwehr Rennweg mit acht Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert