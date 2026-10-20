Weinfestival auf Burg Taggenbrunn: 600 Gäste feierten bis spät in die Nacht

Edle Weine, feines Essen und eine Feier bis spät in die Nacht: Das zweite Alpe-Adria Weinfestival auf Burg Taggenbrunn lockte rund 600 Gäste an. Schon jetzt steht fest, dass es eine Fortsetzung geben soll.

40 Winzer aus Österreich, Italien, Kroatien und Slowenien mit mehr als 100 Spitzenweinen rund 600 geladene Weinliebhaber, feine Kulinarik, dazu das Ambiente der Burg Taggenbrunn, das konnte nur ein besonderes Fest werden, das kürzlich, am 16. Oktober, auf der Festung des Burgherrn Alfred Riedl gefeiert wurde.

Volles Programm

Es war die zweite Veranstaltung des Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing, das nun jedes Jahr dort gefeiert wird. Es wurde ein langer Tag, der schon am Vormittag mit der Alpe-Adria Businesskonferenz, eröffnet von Josef Petritsch von der Wirtschaftskammer, im Weinbergsaal, begann. Vertreter und Vertreterinnen aus Wirtschaft, Tourismus, Sport und Gastronomie aus dem gesamten Alpe-Adria Raum berieten über Ideen und Strategien, wie man die Tourismussaison verlängern und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen könnten.

Fortsetzung folgt

Michaela Riedl, Tochter des Hauses: „Es freut mich, dass wir als Austragungsort einer so großen Veranstaltung ausgesucht wurden. Es wird sicher im nächsten Jahr eine Fortsetzung dieses tollen Events geben, das heuer sogar lange, bis spät in die Nacht andauerte“.