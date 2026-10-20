KI erlaubt sich schlechten Scherz mit Kärntner Jausenstation: „ALLES FAKE!“

Ein Gasthaus in Oberkärnten soll am 26. Oktober für immer zusperren – zumindest wenn es nach der Google-KI-Übersicht geht. Die Betreiber der Jausenstation sind fassungslos und betonen: Von einer Schließung kann keine Rede sein.

„Die Jausenstation Reblaus in Treffenboden bei Gmünd in Kärnten schließt am 26. Oktober 2026 für immer.“ Wer derzeit bei Google nach der „Jausenstation Reblaus“ sucht, bekommt möglicherweise diese oder eine ähnlich unerfreuliche Nachricht von der „Übersicht mit KI“ serviert. Mehr noch: Die Gäste werden sogar darauf hingewiesen, dass sie bis dahin noch die Gelegenheit hätten, die Kärntner Schmankerln zu genießen oder ihre Gutscheine einzulösen. Das Problem an der Sache: Die Jausenstation hat überhaupt nicht vor, zuzusperren.

„Die KI hat sich einen schlechten Scherz erlaubt“

Die Betreiber sind über die falsche Information alles andere als erfreut. Auf Facebook veröffentlichten sie einen Screenshot der Google-Zusammenfassung, auf dem von der angeblichen Schließung zu lesen ist. Mit einem großen roten „FAKE“, das sie quer über die Meldung geschrieben haben, machten sie unmissverständlich klar, was sie von der Meldung halten. „Liebe Gäste, die KI hat sich einen schlechten Scherz erlaubt“, schreiben die Betreiber der Jausenstation verärgert auf Facebook. Gleich darauf folgt die deutliche Klarstellung: „Wir schließen natürlich nicht!!!!“ Auch den vermeintlich letzten Öffnungstag am 26. Oktober können die Betreiber nicht bestätigen. Die von Google verbreitete Information sei schlichtweg falsch. „ALLES FAKE!!!!“, heißt es abschließend.

Wenn die KI falsche Informationen liefert

Der Vorfall zeigt, wie problematisch automatisch erstellte Antworten von Suchmaschinen sein können. Googles KI-Zusammenfassungen sollen Nutzern die wichtigsten Informationen zu einer Suchanfrage auf einen Blick liefern. Allerdings können dabei auch falsche Angaben entstehen, die auf den ersten Blick wie gesicherte Fakten wirken. Für ein Gasthaus kann eine solche Falschmeldung nicht nur ärgerlich, sondern auch wirtschaftlich schädigend sein. Denn wer glaubt, dass ein Lokal in wenigen Tagen endgültig schließt, könnte etwa von einer späteren Reservierung oder einem geplanten Besuch absehen.