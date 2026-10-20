Gold, Silber, Bronze: Kärntnerin macht ihre WM-Sammlung komplett

Magdalena Lobnig bleibt im Küstenrudern auf Erfolgskurs. Nachdem sie sich 2024 den Weltmeistertitel gesichert hatte und 2025 Silber holte, erweiterte sie ihre Medaillensammlung nun um Bronze. Bei der Weltmeisterschaft im chinesischen Qingdao kämpfte die Kärntnerin im kleinen Finale um den dritten Platz. Dort behielt sie gegen die portugiesische Konkurrenz die Oberhand und sicherte sich einen weiteren Platz auf dem WM-Podest.

„Magdalena ist eine echte Ausnahmesportlerin“

Die Freude über den Erfolg ist auch in der Kärntner Landespolitik groß. Landeshauptmann und Sportreferent Daniel Fellner (SPÖ) gratulierte der Athletin zu ihrer Leistung: „Magdalena ist eine echte Ausnahmesportlerin! Jede Medaille macht mich als Sportreferent stolz, denn sie ist ein enormer Impuls für das Sportland Kärnten.“ Besonders ihre mentale Stärke hob Fellner hervor. Er wünschte Lobnig für die kommenden Wettkämpfe weiterhin viel Erfolg und vor allem einen verletzungsfreien Verlauf. Auch Landessportdirektor Arno Arthofer zeigte sich erfreut: „Für das Sportland Kärnten ist sie ein wahres Aushängeschild. Ich wünsche mir, dass ihre Erfolge noch viele weitere Generationen inspirieren.“

Olympia 2028 bereits im Blick

Für Lobnig könnte der nächste große Höhepunkt schon in zwei Jahren warten. Die Kärntnerin zählt laut Land Kärnten derzeit zu den aussichtsreichen Medaillenkandidatinnen im Beach-Sprint. Die Disziplin feiert bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ihre Premiere. Dort werden erstmals olympische Medaillen im Beach-Sprint vergeben. Für Lobnig bietet sich damit die Chance, ihre Erfolge im Küstenrudern auch auf der olympischen Bühne fortzusetzen.