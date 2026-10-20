Klein-LKW gestohlen: Dieb hatte leichtes Spiel

Ein unversperrtes Fahrzeug und der Schlüssel im Inneren: In Millstatt am See hatte ein bislang unbekannter Dieb leichtes Spiel mit dem Klein-LKW einer 37-jährigen Frau.

Nachdem am Dienstagabend bekannt wurde, dass ein Häftling auf Freigang das Auto eines Klagenfurter Tierpflegers gestohlen haben soll, berichtet die Polizei über einen weiteren Fahrzeugdiebstahl in Kärnten. Zwischen Montagabend, dem 19. Oktober, und Dienstagmorgen, dem 20. Oktober, verschwand der Kleinkastenwagen einer 37-jährigen Frau.

Fahrzeug über Nacht verschwunden

Die 37-Jährige hatte ihren Klein-LKW nach Angaben der Polizei in Millstatt abgestellt. Allerdings war das Fahrzeug nicht versperrt und der Schlüssel befand sich noch im Innenraum. Zwischen 20.30 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und stahl den Wagen. Der Klein-LKW wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben.