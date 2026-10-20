Regen und Gewitter in Kärnten: Hier wird es am Mittwoch ungemütlich

Schon am Mittwoch in der Früh setzt in Oberkärnten verbreitet Regen ein. Besonders betroffen sind laut Prognosen der GeoSphere Austria die Gebiete entlang der Karnischen Alpen, das obere und mittlere Gailtal, das obere Drautal sowie möglicherweise auch das obere Mölltal. Hier kann der Regen über mehrere Stunden hinweg kräftig ausfallen. Stellenweise werden auch Gewitter erwartet.

Auch in Unterkärnten steigt das Regenrisiko

Etwas freundlicher sieht es zunächst in Mittel- und Unterkärnten aus. Dort dürfte der Vormittag noch weitgehend trocken verlaufen. Am Nachmittag steigt allerdings auch hier von Westen her die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer deutlich an. Die Temperaturen fallen je nach Region recht unterschiedlich aus: Während im Lesachtal bei Dauerregen nur etwa 11 Grad erreicht werden, sind in Unterkärnten dank föhnigem Südwestwind noch bis zu 17 Grad möglich.