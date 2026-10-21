Trocknungsanlage in Flammen: 100 Feuerwehrleute bekämpften Brand

Bei einer Getreidetrocknungsanlage in der Gemeinde Eberndorf ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Sechs Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Großeinsatz in Eberndorf: In der Getreidetrocknungsanlage eines landwirtschaftlichen Betriebs brach ein Feuer aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf, Peratschitzen und Völkermarkt standen mit rund 100 Kräften im Löscheinsatz. „Durch das rasche Eingreifen […] konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahe Wirtschaftsgebäude verhindert werden“, geben die Beamten der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel Entwarnung.

Tonnenweise Sojabohnen

In weiterer Folge mussten zehn Tonnen an Sojabohnen aus er Trocknungsanlage entfernt werden, um die Glutnester abzulöschen. „Die Anlage wurde durch den Brand stark beschädigt“, so die Polizisten. Es entstand Sachschaden in einem höheren fünfstelligen Eurobetrag.