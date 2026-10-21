Vier Tage Kolomonimarkt: Wolfsberg zieht Bilanz

Tausende Besucher, volle Festzelte, und eine Menge Unterhaltung: Der Kolomonimarkt lockte auch heuer vier Tage lang zahlreiche Menschen nach Wolfsberg. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

Vier Tage lang stand das Wolfsberger Marktgelände ganz im Zeichen des Kolomonimarktes. Von Freitag bis Montag strömten wieder Zehntausende Besucher auf das Marktgelände. Das Comeback des kostenlosen Parkens, die Rückkehr traditioneller Publikumsmagnete sowie zahlreiche neue Programmpunkte wurden von den Gästen angenommen. Die Veranstalter ziehen eine durchwegs positive Bilanz.

Neue Akzente kommen bei Besucher gut an

„Wir haben heuer bewusst neue Akzente gesetzt und gleichzeitig traditionelle Elemente gestärkt. Die Rückkehr des kostenlosen Parkens, die Landmaschinenausstellung, die Neuorganisation der Markteröffnung und die neuen Gastronomieangebote wurden von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen uns, diesen Weg auch in Zukunft weiterzugehen“, sagt Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ).

Verschiedene Programmpunkte

Bereits der symbolische Startschuss am Freitag beim Fahrgeschäft „Dropzone“ sorgte für großes Interesse. Der traditionelle Trachtenumzug am Samstag mit anschließender Marktsegnung und Bieranstich mit Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) im Festzelt „Neuer Elan“ lockte Hunderte Gäste an. Auch die Rückkehr der durchgehenden Traktoren- und Landmaschinenausstellung erwies sich als Erfolg. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die neuesten Modelle zu besichtigen und sich direkt vor Ort zu informieren. Neben den vielen Festzelten sorgten mehr als 20 Fahrgeschäfte für Unterhaltung. Rund 100 Händler und Aussteller präsentierten ihre Produkte und machten den Markt erneut zu einem wichtigen Treffpunkt für Einkauf, Genuss und Geselligkeit.

Großer Besucherandrang

Marktreferent Stadtrat Michael Schüssler (FPÖ) zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Der Kolomonimarkt ist und bleibt ein Aushängeschild für unsere Region. Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen an diesen vier Tagen nach St. Stefan gekommen sind. Die großartige Stimmung, die volle Festzelte und die zahlreichen Familien auf dem Marktgelände zeigen, welchen Stellenwert diese Veranstaltung im Lavanttal besitzt. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, Einsatzkräften, Schaustellern, Wirten und den Wolfsberger Stadtwerken für die perfekte Organisation.“

Positive Bilanz nach Zusammenarbeit

Ein positives Fazit ziehen auch die Wolfsberger Stadtwerke als Veranstalter. Dank der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, der engen Zusammenarbeit mit Behörden, Einsatzorganisationen, Schaustellern, Wirten und Ausstellern verlief die Veranstaltung über alle vier Tage hinweg reibungslos. „Der Kolomonimarkt ist organisatorisch eine enorme Herausforderung. Umso mehr freut es uns, dass die Veranstaltung sicher, geordnet und ohne größere Zwischenfälle abgewickelt werden konnte. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz zum Erfolg beigetragen haben“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Schmimik.