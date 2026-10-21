Berauschter LKW-Fahrer verursachte Unfall auf A10

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss verursachte ein Lkw-Fahrer am Dienstag einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A10 Tauernautobahn bei Seeboden. Er wollte flüchten, doch ein Autofahrer konnte ihn aufhalten.

Der LKW-Lenker aus Bosnien war gegen 18.39 Uhr auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Da passierte es: „Er erfasste zwei Leitbaken und Teile davon wurden gegen nachkommende Fahrzeuge geschleudert“, schildern die Beamten der hiesigen Autobahnpolizei. Nichtsdestotrotz setzte er seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

LKW-Lenker stand wahrscheinlich unter Drogen

Einem Zeugen gelang es, den Mann mit seinem Auto zum Anhalten auf dem Parkplatz in Eisentratten zu bewegen. Zwar verlief der Alkomatentest negativ, jedoch wies der Bosnier deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel auf. Ein Schnelltest verlief positiv. Aufgrund dessen wurde er einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. „Dieser attestierte eine Fahruntauglichkeit“, so die Beamten, die dem Mann den Führerschein vorläufig abnahmen. Weiters wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau zur Anzeige gebracht.