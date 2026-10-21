Bis zu 80 Liter: Regenwarnungen für fünf Kärntner Bezirke

Wetterdienste haben am Mittwoch eine Starkregenwarnung für fünf Kärntner Bezirke ausgerufen. Betroffen sind Hermagor, Spittal an der Drau, Villach-Land, Villach und Feldkirchen.

Ein Mittelmeertief bringt am Mittwoch teils kräftigen Regen nach Kärnten. Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter werden erwartet. Die Wetterdienste haben nun erste Warnungen ausgesprochen. So etwa die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Laut den Meteorologen sind vor allem der Südwesten und Süden des Landes betroffen. Eine rote Vorwarnung gibt es für den Bezirk Hermagor, orange für die Bezirke Spittal an der Drau sowie Villach-Land. Aber auch in Villach und Feldkirchen kann es im Laufe des Vormittages ungemütlich werden.

©UWZ Die UWZ hat Wetterwarnungen für fünf Kärntner Bezirke ausgesprochen.

Starkregen und Gewitter

Auch vonseiten der Geosphere Austria wurden Regenwarnungen für die Bezirke Spittal an der und Hermagor ausgesprochen. Konkret heißt es: „Entlang der Karnischen Alpen sowie im Gail-, Oberen Drau- und auch in Teilen des Mölltals regnet es dabei über Stunden hinweg kräftig. Stellenweise können auch Gewitter eingelagert sein.“ In Unterkärnten verläuft der Vormittag noch ruhig; spätestens am Nachmittag steigt aber auch dort die Schauerbereitschaft deutlich. In der Nacht zum Donnerstag sinkt zudem die Schneefallgrenze auf unter 1.500 Meter Seehöhe.

©Geosphere Austria Auch die Geosphere Austria warnt vor Starkregen in Oberkärnten und Osttirol.

Was bedeutet das für Kärnten? Kleinräumige Überflutungen von Grün- und Ackerflächen

Lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Lokale Überschwemmungen im Bereich von Bächen und kleinen Fließgewässern Quelle: Geosphere Austria

Handlungsempfehlungen der Geosphere Austria: Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen – Aquaplaning möglich.

Leichte Einschränkungen bzw. Zeitverluste im Straßenverkehr einplanen – die Unfallgefahr ist erhöht.

Fenster, Türen und Dachluken schließen.

Abstand von Wildbächen und kleinen Fließgewässern halten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 07:42 Uhr aktualisiert