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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Auf dem Bild von 5min.at sieht man die Gäste der Veranstaltung.
Ausgelassene Stimmung herrscht im Parkhotel Pörtschach.
Pörtschach
21/10/2026
Kulinarik

„Carinthias Tapas“: Kulinarischer Abend im Parkhotel Pörtschach

Im Parkhotel Pörtschach stand die Kärntner Kulinarik im Mittelpunkt. Küchenchef David Bachmann lud gemeinsam mit weiteren Personen der Gastroszene zu einem kulinarischen Abend unter dem Motto „Carinthias Tapas" ein.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Im Parkhotel Pörtschach lud Küchenchef David Bachmann gemeinsam mit seinen „Friends“ aus der Spitzengastronomie zu einem kulinarischen Gipfeltreffen unter dem Motto „Carinthias Tapas“. Dabei wurden traditionelle Kärntner Gerichte neu interpretiert und in Form kleiner Häppchen serviert. Für die passende Begleitung des Menüs sorgten ausgewählte Weine und weitere Getränke. Bei den See-Ess-Spielen waren außerdem mit dabei Unternehmer Christoph Neuscheller, Cooking Catrin Catrin Ferrari- Brunnenfeld, Hoteldirektorin Mercedesz Balazs, Edelsommelier Erwin Schurtl und Fleischexperte Heimo Gruber.

Auf dem Bild von 5min.at sieht man zwei Frauen mit einem Glas in der Hand.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Die Gäste feiern zusammen im Parkhotel Pörtschach.
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