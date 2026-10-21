„Carinthias Tapas“: Kulinarischer Abend im Parkhotel Pörtschach

Im Parkhotel Pörtschach stand die Kärntner Kulinarik im Mittelpunkt. Küchenchef David Bachmann lud gemeinsam mit weiteren Personen der Gastroszene zu einem kulinarischen Abend unter dem Motto „Carinthias Tapas" ein.

Im Parkhotel Pörtschach lud Küchenchef David Bachmann gemeinsam mit seinen „Friends“ aus der Spitzengastronomie zu einem kulinarischen Gipfeltreffen unter dem Motto „Carinthias Tapas“. Dabei wurden traditionelle Kärntner Gerichte neu interpretiert und in Form kleiner Häppchen serviert. Für die passende Begleitung des Menüs sorgten ausgewählte Weine und weitere Getränke. Bei den See-Ess-Spielen waren außerdem mit dabei Unternehmer Christoph Neuscheller, Cooking Catrin Catrin Ferrari- Brunnenfeld, Hoteldirektorin Mercedesz Balazs, Edelsommelier Erwin Schurtl und Fleischexperte Heimo Gruber.