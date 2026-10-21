88 Erdumrundungen: 3,5 Millionen Kilometer bei „Kärnten radelt“ zurückgelegt

Die Mitmach-Aktion „Kärnten radelt“ verzeichnete von März bis September neue Rekorde: 4.371 aktive Teilnehmende legten gemeinsam 3,5 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht rund 88 Erdumrundungen und bedeutet ein Plus von 34 Prozent bei den Kilometern sowie ein Plus von 66 Prozent bei den aktiven Radlern im Vergleich zum Vorjahr. Am Dienstagabend zeichneten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Sieger im Spiegelsaal der Landesregierung aus. Unter den Preisträgern befinden sich unter anderem die VERBUND Hydro Power GmbH, die Raiffeisen Landesbank Kärnten, die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der RC KAC sowie der Polizeisportverein Kärnten.

Mehr Kilometer und Radler

„Zum achten Mal hat ‚Kärnten radelt‘ tausende Kärntnerinnen und Kärntner in den Sattel gebracht. Nahezu überall gibt es Zuwächse: mehr Kilometer, mehr aktive Teilnehmer, mehr Gemeinden, mehr Betriebe“, dankte Gruber allen Mitwirkenden sowie dem Verein „Gerade“ und den Sponsoren. Insgesamt beteiligten sich 432 Veranstalter (+13 Prozent), darunter 279 Arbeitgeber, 77 Gemeinden, 60 Vereine, zwei Hochschulen und 14 Schulen. „Das ist der beste Beweis dafür, wie sehr den Kärntnerinnen und Kärntnern das Radfahren am Herzen liegt“, betonte Schuschnig. Starken Zuwachs gab es bei „Kärnten radelt zur Schule“ mit elf Schulen und 1.203 Kindern sowie bei „Radelt zur Arbeit“ mit 541 Teilnehmern an 5.009 Arbeitstagen. Landesintern erwies sich die Abteilung 9 – Straßen und Brücken als aktivste Dienststelle. Die Bürgermeister-Challenge entschieden die Vizebürgermeister Stefan Burger (Reißeck) und Alfred Buxbaum (Techelsberg) mit je 61 Radtagen im Mai und Juni für sich.

Land investiert in überregionale Radwege

Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber verwies auf Investitionen von jährlich sechs Millionen Euro in das rund 1.100 Kilometer umfassende überregionale Radwegenetz, etwa für Sanierungen am R1 Drauradweg oder die neue Radwegunterführung in Pörtschach. Schuschnig hob ergänzend die rund 150 entstandenen Rastplätze und Servicestationen hervor.