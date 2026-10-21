Oktober-Bieranstich: Wer war alles mit dabei

Beim Oktober-Bieranstich beim Gasthof und Jausenstation Stubinger trafen sich zahlreiche Gäste aus der Region. Neben Musik und geselligem Beisammensein waren auch einige bekannte Personen mit dabei.

Beim Oktober-Bieranstich beim „Buggl Volte“ (Gasthof und Jausenstation Stubinger) blieb kein Platz frei: Die Veranstaltung war ausgebucht und bei herbstlichen Wetter wurde das Event eröffnet. Bei frisch gezapftem Hirter Bier, Musik und geselligem Beisammensein wurde zusammen ausgelassen gefeiert. Unter den Gästen befanden sich zudem Bürgermeisterkandidat Maximilian Kogler (ÖVP), Weinexperten Petra und Günther Jordan, Kabarettist Peter Kowal, Paddeltenniscrack Manfred Schusser und Großbauer Bruno Bader. Der Bieranstich bot den Gästen Gelegenheit, bei Musik und Getränken gemeinsam den Herbst zu feiern.