Neue Anlaufstelle: Deutsches Konsulat in Klagenfurt eröffnet

Am Freitag wurde das deutsche Honorarkonsulat im Rahmen von Feierlichkeiten offiziell eröffnet. Damit entfallen für deutsche Staatsangehörige lange Wege nach Graz oder Wien.

Das neue Honorarkonsulat im Gebäude der BKS Bank am St. Veiter Ring besteht bereits seit Mitte Juni und wurde nun im Rahmen eines Festakts offiziell eingeweiht. Neben Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) wohnten unter anderem Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) sowie Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und dem konsularischen Korps der Feier bei. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Edgar Unterkirchner am Saxophon und Stefan Lichtenegger an der Marimba.

Neue Anlaufstelle in Klagenfurt

Für deutsche Staatsangehörige entfallen durch die neue Anlaufstelle lange Wege nach Graz oder Wien. In Klagenfurt können nun biometrische Reisepässe und Personalausweise beantragt sowie Dokumente und Unterschriften beglaubigt werden. Laut Honorarkonsul und BKS-Vorstandsvorsitzendem Nikolaus Juhász wurden in den ersten vier Monaten bereits über 500 Anträge und Beglaubigungen bearbeitet. Er betonte die Bedeutung der Vertretung: „Wir wollen hier Menschen zusammenbringen, aber auch Projekte und Ideen.“ Zudem wies er darauf hin, dass Deutschland mit rund 16.700 Personen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe im Land stellt, der wichtigste Handelspartner der Kärntner Wirtschaft ist und eine ähnliche Bankenstruktur aufweist.

Fellner zur Wiedereröffnung

Landeshauptmann Fellner hob die enge Verbundenheit in Wirtschaft, Tourismus und Kultur hervor: „Ganz wichtig ist der persönliche Kontakt, das Aufbauen und Stärken von Vertrauen.“ Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, Vito Cecere, bezeichnete die Wiedereröffnung als Bereicherung. Er erinnerte an die historische Solidarität Österreichs bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs und betonte die gemeinsame Wertepartnerschaft in der EU, die Unterstützung der Ukraine sowie den Einsatz gegen Gewalt und Antisemitismus.