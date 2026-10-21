Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©LPD Kärnten/Wajand
Ein Bild auf 5min.at zeigt Botschafter Vito Cecere, Honorarkonsul Nikolaus Juhász und Landeshauptmann Daniel Fellner.
Deutschland hat in Kärnten wieder eine eigene konsularische Vertretung.
Klagenfurt
21/10/2026
Kürzere Wege

Neue Anlaufstelle: Deutsches Konsulat in Klagenfurt eröffnet

Am Freitag wurde das deutsche Honorarkonsulat im Rahmen von Feierlichkeiten offiziell eröffnet. Damit entfallen für deutsche Staatsangehörige lange Wege nach Graz oder Wien.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(262 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das neue Honorarkonsulat im Gebäude der BKS Bank am St. Veiter Ring besteht bereits seit Mitte Juni und wurde nun im Rahmen eines Festakts offiziell eingeweiht. Neben Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) wohnten unter anderem Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) sowie Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und dem konsularischen Korps der Feier bei. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Edgar Unterkirchner am Saxophon und Stefan Lichtenegger an der Marimba.

Neue Anlaufstelle in Klagenfurt

Für deutsche Staatsangehörige entfallen durch die neue Anlaufstelle lange Wege nach Graz oder Wien. In Klagenfurt können nun biometrische Reisepässe und Personalausweise beantragt sowie Dokumente und Unterschriften beglaubigt werden. Laut Honorarkonsul und BKS-Vorstandsvorsitzendem Nikolaus Juhász wurden in den ersten vier Monaten bereits über 500 Anträge und Beglaubigungen bearbeitet. Er betonte die Bedeutung der Vertretung: „Wir wollen hier Menschen zusammenbringen, aber auch Projekte und Ideen.“ Zudem wies er darauf hin, dass Deutschland mit rund 16.700 Personen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe im Land stellt, der wichtigste Handelspartner der Kärntner Wirtschaft ist und eine ähnliche Bankenstruktur aufweist.

Fellner zur Wiedereröffnung

Landeshauptmann Fellner hob die enge Verbundenheit in Wirtschaft, Tourismus und Kultur hervor: „Ganz wichtig ist der persönliche Kontakt, das Aufbauen und Stärken von Vertrauen.“ Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, Vito Cecere, bezeichnete die Wiedereröffnung als Bereicherung. Er erinnerte an die historische Solidarität Österreichs bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs und betonte die gemeinsame Wertepartnerschaft in der EU, die Unterstützung der Ukraine sowie den Einsatz gegen Gewalt und Antisemitismus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Botschafter Vito Cecere.
©LPD Kärnten/Wajand |
Am Foto: Botschafter Vito Cecere
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at