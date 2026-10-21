Kärnten räumte bei Schieß-Meisterschaft in Osttirol ab

Bei der Heeresmeisterschaft im Schießen 2026 holten Kärntens Soldaten sechs Medaillen. Elisabeth Jobst glänzte dabei mit zweifachem Gold.

Bei den Heeresmeisterschaften im Schießen, die vom 12. bis 16. Oktober am Osttiroler Militärschießplatz „Lavanter Forcha“ stattfanden, glänzten die Kärntner Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt sechs Medaillen.

Gold nach Villach

Zur herausragenden Athletin des Bewerbs avancierte Oberstabswachtmeister Elisabeth Jobst vom Villacher Führungsunterstützungsbataillon 1. Sie sicherte sich nicht nur Gold mit der Pistole sowie in der Gesamtwertung, sondern gewann mit 186 Ringen auch Silber mit dem Sturmgewehr. Doppel-Bronze in den beiden Einzeldisziplinen ging an Oberwachtmeister Karola Kogler vom Jägerbataillon 26 aus Spittal an der Drau.

Bronze im Quartett

Eine Spittaler Truppe rundete den Kärntner Erfolg schließlich im Mannschaftsbewerb ab: Das Quartett bestehend aus Christian Bachmann, Anton-Heinz Kleinfercher, Helmut Burgstaller und Adrian Fritzer bewies beim Sturmgewehr-Schießen nach einem 200-Meter-Lauf große Treffsicherheit und holte mit 375 Ringen die Bronzemedaille in das südlichste Bundesland.