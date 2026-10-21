„9 Plätze – 9 Schätze“: Das mystische Rätsel des Griffner Schlossbergs

Der Griffner Schlossberg (135 Meter) in Kärnten gehört zu den geschichtsträchtigsten Orten Unterkärntens. Auf seinem Gipfel befinden sich die Reste der Burg Griffen, im Inneren ruht ein urzeitliches Geheimnis.

Archäologische Funde zeigen, dass die spektakuläre Tropfsteinhöhle des Schlossbergs bereits in der Urzeit genutzt wurde. Forscher gehen davon aus, dass hier sogar Neandertaler und später steinzeitliche Jäger Schutz fanden. Der Schlossberg ist somit einer der bedeutendsten urgeschichtlichen Fundorte Kärntens.

Mächtige Burg der Bamberger

Die einst stattliche Burg am Schlossberg wurde im 12. Jahrhundert von den Bamberger Fürstbischöfen errichtet. Ursprünglich diente sie weniger der Verteidigung als einem Stützpunkt für die mächtige Kirche. Erst später wurde sie zur Festung ausgebaut.

Mystische Stimmung

In der Griffner Tropfsteinhöhle – sie gilt als „bunteste Schauhöhle Österreichs– herrscht eine geradezu mystische Atmosphäre. Neben den steinzeitlichen Funden haben bizarre Steingebilde dort Namen wie „Krokodil“ erhalten.