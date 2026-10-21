Land Kärnten droht mit Strafe: Tierschützer reichen Beschwerde ein

Jetzt muss sich das „Zentrale Beschwerdemanagement der Kärntner Landesregierung“ mit der Behandlung von Umweltinformationsbegehren durch die Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft beschäftigen. Beschwerdeführer ist der Verein „Wölfe in Österreich“, der sich von den dort tätigen Beamten „abgeschasselt und demokratiepolitisch bedenklich behandelt fühlt“, wie es dessen Sprecher Gerald Friedl in einem Gespräch mit 5 Minuten formuliert.

Land droht Tierschützern mit Strafe

Konkret geht es dem Verein ähnlich wie jener Grazer Biologin, die, wie berichtet, zu einer sogenannten Mutwillensstrafe von 450 Euro verdonnert wurde, weil sie immer gleichlautende Fragen an die Abteilung stellte. 700 Arbeitsstunden sollen für die vielen Anfragen der verschiedenen Tierschützer und Vereine schon in der Abteilung aufgewendet worden sein; nun ist auch der Verein „Wölfe in Österreich“ dran. Zumindest fast: Ihm wurde, anders wie bei der Biologin, die wegen 27 Anfragen sofort zahlen muss, eine Mutwillensstrafe vorerst nur angedroht.

Verein reicht Aufsichtsbeschwerde ein

Während die Grazerin gegen die Strafe das Landesverwaltungsgericht anruft, hat sich der Verein jetzt als Auftakt erstmals nur an die Beschwerdestelle des Landes Kärnten gerichtet. Friedl: „Auslöser ist unter anderem ein Schreiben des Landes vom 19.10.2026. Darin wird eines unserer Umweltinformationsbegehren nach ‚interner Prüfung‘ als ‚offensichtlich missbräuchlich gestellt‘ bezeichnet. Zugleich kündigt die Behörde an, bei künftigen wiederholten bzw. parallelen Begehren eine Mutwillensstrafe gemäß § 35 AVG zu verhängen, das ist unglaublich.“ Und: „Die Aufsichtsbeschwerde betrifft daneben eine aus unserer Sicht wiederkehrende Praxis bei mehreren Verfahren: Konkret bezeichnete Anfragen nach bereits vorhandenen Umweltinformationen werden teilweise mit allgemeinen Rechtsausführungen, Links oder pauschalen Aussagen beantwortet; zugleich bleibt bei einzelnen Punkten unklar, ob die Informationen nicht vorhanden sind oder aus einem konkreten Rechtsgrund nicht mitgeteilt werden. Wir haben deshalb die Landesamtsdirektion um eine eigenständige aufsichtsrechtliche Prüfung ersucht – ausdrücklich auch hinsichtlich der Einstufung als Missbrauch und der Androhung einer Mutwillensstrafe“. Tierschützer sehen im Umgang mit der Behörde sogar strafrechtliche Aspekte und lassen sich den Weg, alles auch der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorzulegen, noch offen. Es bleibt spannend.