Neues 9,7-Millionen-Euro-Bildungszentrum in Griffen feierlich eröffnet

Bei der Veranstaltung, der zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und der Zivilgesellschaft beiwohnten, zeigten sich die Vertreter der Landes- und Gemeindepolitik erfreut über die erfolgreiche Umsetzung und die umfassende Neugestaltung des Areals. Finanziert wurde der Bau durch Mittel von Bund, Land, dem Bildungsbaufonds, der Gemeinde sowie durch eine zweckgebundene private Spende.

4.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt

Die neue Infrastruktur bietet Platz für eine achtklassige Volksschule, fünf Kindergartengruppen, zwei Kleinkindbetreuungsgruppen sowie Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung mitsamt eigener Küche und Speisesaal. Darüber hinaus ist die Musikschule TonArt in das Gebäude eingezogen. Durch Proberäume für Chöre und Musikkapellen sowie zwei Sporthallen steht das Zentrum auch den örtlichen Vereinen über die regulären Unterrichtszeiten hinaus zur Verfügung. Neben der Mehrfachnutzung wurde großer Wert auf Ökologie und Sicherheit gelegt: Rund 4.000 Quadratmeter Fläche wurden entsiegelt, das Areal mit Schatten spendenden Bäumen, öffentlich zugänglichen Spielplätzen und einer Freiluftklasse aufgewertet. Ein neues Verkehrskonzept mit einer Tempo-20-Zone sorgt für einen sicheren Schulweg, während eine Photovoltaikanlage das nachhaltige Gesamtkonzept abrundet. Ein Teil der ehemaligen Volksschule wird zudem bis Anfang 2027 zu einem Gesundheits- und Ärztezentrum umgebaut, um Leerstand im Ortskern zu vermeiden.

Investition in die heranwachsende Generation

Für die Kärntner Landespolitik stellt der Neubau eine zentrale Investition in die heranwachsende Generation dar. Landeshauptmann Daniel Fellner, der auf seine Zeit als Bildungslandesrat zurückblickte, hob den gesellschaftlichen Wert der Einrichtung hervor: „Eine erfolgreiche Zukunft für uns alle, für die gesamte Gesellschaft, beginnt bei den Kleinsten“. Mit Verweis auf die historische Bedeutung von Bildungschancen ergänzte er: „Dieser Grundsatz gilt bis heute. Und er hat nichts an seiner Bedeutung verloren.“ Fellner betonte weiter: „Das neue Bildungszentrum Griffen war damals mein größtes Projekt. Der heutige Tag zeigt, dass sich jeder Cent dieser knapp 10-Millionen-Euro-Investition gelohnt hat.“

Bündelung verschiedenster Nutzungen

Auch Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber sah in dem Bauwerk mehr als nur einen Ort der reinen Wissensvermittlung, da dort auch essenzielle Werte weitergegeben würden. „Unsere Schulen geben den Kindern wichtige Werkzeuge für ihre Zukunft mit, daher sind Investitionen in diese Infrastrukturen so wichtig“, erklärte Gruber. Die Bündelung verschiedenster Nutzungen lobte ebenso: „Der Bildungsstandort Griffen ist ein Paradebeispiel dafür, was gelingen kann, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger wies auf die vorausschauende Planung des Baus hin, die durch Mehrfachnutzung zusätzliche Bodenversiegelung verhindert. „Ein Leuchtturmprojekt wie das neue Bildungszentrum Griffen erfordert Mut und Konsequenz“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin stolz auf dieses Projekt für die Zukunft unserer Kinder“.

Einstimmig im Gemeinderat beschlossen

Die Bedeutung für die gesamte Gemeinde unterstrich Bürgermeister Josef Müller, dem die Weiternutzung bestehender Gebäude ein besonderes Anliegen war. „Wir wollen eine dauerhafte Lösung schaffen, von der viele Generationen profitieren. Gleichzeitig war es uns wichtig, einen großen Leerstand mitten im Ort zu verhindern und vorhandene Gebäude sinnvoll weiterzunutzen“, so Müller über das einstimmig im Gemeinderat beschlossene Vorhaben. Den eigentlichen Zweck des Zentrums fasste er treffend zusammen: „Wir Erwachsenen haben geplant, gerechnet und gebaut. Aber erst die Kinder machen dieses Bildungszentrum zu einem lebendigen Ort voller Fragen, Ideen, Freundschaften und Entdeckungen“.

Band durchschnitten

Die Eröffnungsfeier, die vom Schulchor und der Musikschule musikalisch umrahmt wurde, bot auch Raum für weitere Grußworte. Bildungsdirektorin Tanja Leitner betonte die Wichtigkeit der Chancengleichheit für alle Kinder, während Architektin Gisela Stramitzer den Nutzern ein lebendiges Umfeld wünschte. Den offiziellen Abschluss fanden die Feierlichkeiten schließlich mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes und der Segnung der Anlage durch Bischofsvikar Engelbert Guggenberger und Pfarrprovisor Suresh Babu Meriga.