Mit dem neuen Tourismusgesetz kommt die digitale Gästemeldung in Kärnten. 5 Minuten-Journalist Fritz Kimeswenger konnte darüber mit Landesrat Sebastian Schuschnig sprechen.

5 Minuten sprach mit dem zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die kleinen und größeren Fallen für Hoteliers und Gastgeber.

5 Minuten sprach mit dem zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die kleinen und größeren Fallen für Hoteliers und Gastgeber.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2026, 15:08 / ©Montage: Canva / zVg / evmedia

Das neue Tourismusgesetz befindet sich in der Umsetzung, mit November geht’s los. 5 Minuten sprach mit dem zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die kleinen und größeren Fallen für Hoteliers und Gastgeber.

Interview mit 5 Minuten

5 Minuten: Bisher hat der Vermieter oder der Gast ein Gästeblatt ausgefüllt und das wurde der Gemeinde übermittelt. Künftig ist digitale Anmeldung Pflicht. Wie soll das die, sagen wir, 75-jährige Privatzimmervermieterin, die vielleicht gar keinen Computer hat, überhaupt auf die Reihe bekommen?

Sebastian Schuschnig: Naja, im Regelbetrieb wird es so ablaufen: Der Gast kommt an die Rezeption, dort werden seine Daten abgefragt und ins System eingespeist.

Mit Verlaub, private Vermieter haben üblicherweise keine Rezeption und auch keine Rezeptionisten…

Das stimmt, daher sind alle Gemeindeämter und Tourismusbüros angehalten, unterstützend tätig zu sein. Das heißt, es wird wie bisher ausgefüllt und die Blätter werden zur Gemeinde oder zum Tourimusbüro gebracht und dort in das digitale System eingespeist. Dann können sie dort auch ausgedruckt werden.

Und der Gast, was ändert sich für den?

Er bekommt nach der Anmeldung entweder einen Ausdruck oder einen Bestätigungslink aufs Handy. Und damit wiederum erhält er die Gästekarten oder die Tickets für die Öffis.

Das klingt alles trotzdem sehr kompliziert…

Es ist ein sehr simples System. Muss es ja auch sein, denn der Gast muss innerhalb von 24 Stunden gemeldet sein.

Klingt da etwa Kritik an der bisherigen Meldemoral der Gastgeber durch?

Ich habe immer gesagt, wir haben in Kärnten zu 90 Prozent eine sehr gute Meldemoral.

Verstehen wir das richtig, es gibt bei der Pflicht zur digitalen Gästemeldung eine Übergangsfrist? Wann endet diese?

Diese Übergangsfrist hat ganz bewusst kein Enddatum. Ich bin aber überzeugt, dass sich alles einpendeln wird.

Noch einmal, wie sollen vielleicht nicht so digital geschulte Vermieter das bewältigen?

Am einfachsten wäre es, man gibt den ankommenden Gästen ein Tablet in die Hand oder aufs Zimmer und die können das selbst machen.

Was wiederum bedeutet, ohne Internet geht nix?

Das stimmt schon, ohne Internet geht’s nicht.

Wann treten all diese Neuerungen in Kraft?

Die neue Aufenthaltsabgabe von 4,50 Euro wird ab 1. November gültig, die Reduzierung der Tourismusverbände auf zehn mit Jahresbeginn 2027. Aber deren Gründungen sind in vollem Gang.