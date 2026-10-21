Brand in Kärntner Trocknungsanlage: Mutmaßliche Ursache steht fest

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Eberndor ist am Dienstagabend ein Brand in einer Anlage zur Getreidetrocknung ausgebrochen. Jetzt steht eine mutmaßliche Brandursache fest.

Zur Bekämpfung der Flammen rückten etwa 100 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf, Peratschitzen und Völkermarkt an – wir berichteten ausführlich. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahe Wirtschaftsgebäude verhindert werden.

Hoher Sachschaden

Um alle verbliebenen Glutnester endgültig ablöschen zu können, war es im weiteren Verlauf notwendig, zehn Tonnen Sojabohnen aus der betroffenen Anlage zu entfernen. Der finanzielle Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt, zudem hielten die Polizisten fest: „Die Anlage wurde durch den Brand stark beschädigt“.

Mutmaßliche Ursache steht fest

Am Nachmittag äußerte sich die Landespolizeidirektion Kärnten, dass der mutmaßliche Auslöser des Vorfalls mittlerweile bekannt ist: „Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt im Bereich einer Elektrokomponente als mögliche Brandursache in Betracht kommt.“