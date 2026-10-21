Wer hebt „weißes Gold“ in Kärnten? Wichtige Abstimmung naht

Hochspannung rund um das Lithium-Projekt auf der Koralm: Die angestrebte Verschmelzung des Unternehmens European Lithium mit der US-Börsenfirma Critical Metals Corp. steht vor einer wichtigen Abstimmung am 22. Oktober.

Die Fusion soll dem Bergbau-Unternehmen besseren Zugang zu Investoren verschaffen. Für den geplanten Abbau des Lithium-Vorkommens auf der Koralm wäre dies von großer Bedeutung. Der Aufbau einer Mine und der nötigen Infrastruktur verschlingt hohe Investitionen.

Abbau noch Jahre entfernt

Trotz der Fortschritte wird auf der Koralm vorerst kein Lithium abgebaut. Vor einem möglichen Produktionsstart sind noch umfangreiche Genehmigungs- und Planungsverfahren notwendig. Naturschützer kritisieren das Projekt. Wir haben berichtet.

Lithium für E-Autos

Das Koralm-Projekt gilt weiterhin als eines der bedeutendsten Lithium-Vorhaben Europas. Das Leichtmetall wird vor allem für Batterien von Elektroautos benötigt und gilt als wichtiger Rohstoff für die Energiewende.