Daniel Pertl wird Co-Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds

Er folgt in dieser Position auf Karl Cernic, der als Geschäftsführer an die Spitze der KABEG gewechselt ist. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren, das vom Gemeinde-Servicezentrum und einer externen Personalexpertin begleitet wurde, konnte sich Pertl gegen 31 weitere Bewerber durchsetzen und wurde als bestgeeigneter Kandidat an die erste Stelle gereiht. Die formelle Bestellung erfolgte plangemäß durch die Vorsitzende der Gesundheitsplattform.

Neue Verantwortung

Nach beruflichen Stationen im universitären Bereich und als IT-Produktmanager ist er seit Ende 2015 im Büro der Kärntner Gesundheitsreferentin als Fachreferent für das Gesundheitswesen zuständig, zuletzt auch als stellvertretender Büroleiter. Ein zentraler Schwerpunkt der kommenden Jahre wird dabei die Umsetzung des Regionalen Strukturplans Gesundheit 2030 (RSG 2030) sein, der unter anderem den Ausbau der Primärversorgung vorsieht. Zu seinen neuen Aufgaben erklärt Daniel Pertl: „Nach elf Jahren in der strategischen Steuerung des Kärntner Gesundheitswesens übernehme ich mit der Geschäftsführung des Kärntner Gesundheitsfonds eine neue Verantwortung. Ich kenne die Strukturen und zentralen Steuerungsprozesse aus langjähriger praktischer Arbeit und möchte diese Erfahrung nun in die Weiterentwicklung und nachhaltige Absicherung der Gesundheitsversorgung in Kärnten einbringen. Die Geschäftsführung des Fonds ist eine fachliche Aufgabe. Ich werde Entscheidungsgrundlagen vorbereiten, die Beschlüsse der Fondsorgane umsetzen und mit der Sozialversicherung und den weiteren Partnern eng zusammenarbeiten.“

32 Bewerbungen

Sein künftiger Co-Geschäftsführer Gernot Melischnigg blickt der gemeinsamen Arbeit positiv entgegen: „Daniel Pertl bringt langjährige praktische Erfahrung in jenen Bereichen mit, die für die Arbeit des Gesundheitsfonds zentral sind. Dazu zählen die Gesundheitsplanung, die Zielsteuerung sowie die Finanzierung der Fondskrankenanstalten und die Zusammenarbeit mit den wesentlichen Partnern des Gesundheitswesens.“ Landesrätin Beate Prettner, Vorsitzende der Gesundheitsplattform, betont abschließend den objektiven Ablauf der Besetzung: „Ich habe das Gemeinde-Servicezentrum mit dem Auswahlverfahren beauftragt und mich an dessen Ergebnis gehalten. Daniel Pertl ist aus einem Feld von 32 Bewerbungen als Erstgereihter hervorgegangen. Er kennt die Finanzierung der Fondskrankenanstalten und die Zielsteuerung aus langjähriger Praxis. Gemeinsam mit Gernot Melischnigg wird er die Umsetzung des Regionalen Strukturplans Gesundheit 2030 vorantreiben. Davon sollen die Patient:innen in allen Regionen Kärntens profitieren.“