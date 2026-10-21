„Schön, dass es dich gab“: Kärntner Verein trauert um ehemaligen Funktionär

Der SV Seeboden aus dem Bezirk Spittal an der Drau trauert um eine prägende Figur seiner Vereinsfamilie.

Wie der Sportklub am Dienstagabend bekannt gab, ist der ehemalige Obmann-Stellvertreter Reinhard Kager verstorben: „Mit großer Betroffenheit haben wir vom Ableben unseres ehemaligen Obmann-Stellvertreters Reinhard Kager erfahren.

Nach schwerer Krankheit

Reinhard hat sich in seiner Zeit als Funktionär mit viel Engagement für unseren Verein eingesetzt und das Vereinsleben mitgestaltet“, schildert der Verein in seiner bewegenden Anteilnahme. Wie aus der veröffentlichten Trauerparte hervorgeht, verstarb der geschätzte Funktionär nach einer schweren Krankheit im 74. Lebensjahr.

„Bedanken uns von Herzen…“

In den sozialen Medien richtete der Klub abschließend noch einmal sehr persönliche und emotionale Worte an seinen langjährigen Wegbegleiter: „Wir bedanken uns von Herzen für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. Dein Leitsatz ‚Es ist schön, dass es dich gibt‘ wird uns bleiben und für immer in Erinnerung sein. Schön, dass es dich gab, Reinhard. Ruhe in Frieden“. Die Verabschiedung findet am 5. November im engsten Kreis seiner Familie statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert