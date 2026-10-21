Bis zu 3.100 Euro: So viel sparen Kärntner Pendler mit dem Klimaticket

Vor fünf Jahren, am 26. Oktober 2021, startete das Klimaticket in Österreich – mit spürbaren Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten im ganzen Land.

Wer täglich zwischen Klagenfurt und Villach unterwegs ist, zahlt an der Zapfsäule im Schnitt etwa 2.300 Euro für Treibstoff, etwa das Fünffache der Anschaffung des Kärntner Jahrestickets.

Wer täglich zwischen Klagenfurt und Villach unterwegs ist, zahlt an der Zapfsäule im Schnitt etwa 2.300 Euro für Treibstoff, etwa das Fünffache der Anschaffung des Kärntner Jahrestickets.

Mittlerweile besitzen laut Daten der Statistik Austria 1,67 Millionen österreichische Haushalte mindestens eine Öffi-Jahreskarte. Allein in Kärnten lag die Zahl zuletzt bei 48.000 Haushalten, wobei die Inbetriebnahme der Koralmbahn vergangenen Dezember für einen zusätzlichen Nachfrageschub bei den regionalen Pässen sorgte.

Ersparnisse im Detail

Wo verlässliche Taktungen existieren, macht sich der Umstieg vor allem im Geldbörserl bemerkbar. Eine Gegenüberstellung des VCÖ verdeutlicht die Differenz anhand von 220 Pendlertagen: Wer täglich zwischen Klagenfurt und Villach unterwegs ist, zahlt an der Zapfsäule im Schnitt etwa 2.300 Euro für Treibstoff, etwa das Fünffache der Anschaffung des Kärntner Jahrestickets. „Die Ersparnis von fast 1.900 Euro entspricht einem zusätzlichen Monatsgehalt“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Ähnliche Effekte zeigen sich auf weiteren Pendlerrouten des Bundeslandes: Zwischen Feldkirchen und Klagenfurt bringt das Ticket jährlich gut 1.100 Euro Ersparnis, auf der Strecke Spittal an der Drau – Villach rund 2.000 Euro und von Wolfsberg nach Klagenfurt sogar etwa 3.100 Euro.

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„Geburtstag“ des Klimatickets

„Das Klimaticket ist in den Bundesländern und österreichweit ein Erfolg. Es hat für viele Menschen in Österreich das Fahren mit dem Öffentlichen Verkehr einfacher und günstiger gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass die Klimatickets weiterhin preislich attraktiv bleiben und das öffentliche Verkehrsangebot in Österreich weiter ausgebaut und verbessert wird“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk zum fünften „Geburtstag“ des Klimatickets fest. Dass die Tarifreform tatsächlich als Umstiegsbeschleuniger wirkt, untermauern aktuelle Erhebungen der Organisation: 61 Prozent der Befragten beim jüngsten VCÖ-Bahntest wählten im letzten Jahr auf bestimmten Distanzen das Bahnangebot statt des eigenen Pkw.

Im „Mittelfeld“ der Preise

Im bundesweiten Preisvergleich positioniert sich die Kärntner Variante mit 449 Euro im Mittelfeld. Unterboten wird dieser Wert in Salzburg mit 399 Euro sowie in Vorarlberg, wo der Betrag durch eine Rabattierung von 52 Euro auf 396 Euro sinkt.