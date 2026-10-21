Kärnten: Schneefallgrenze sinkt auf 1100 Meter, Sonne kehrt zurück

Nach einem ordentlichen Regenschauer am Mittwochabend kehrt die Sonne bald wieder zurück. Zudem sinkt die Schneefallgrenze am Donnerstag auf rund 1.300 bis 1.100 Meter.

Von Westen her setzt sich im Tagesverlauf immer öfter niederschlagsfreies und mit der Zeit auch sonnig aufgelockertes Wetter durch.

Von Westen her setzt sich im Tagesverlauf immer öfter niederschlagsfreies und mit der Zeit auch sonnig aufgelockertes Wetter durch.

„Am Donnerstag ist es in den meisten Landesteilen zunächst noch trüb, und vor allem im Süden und Südosten kann es regional noch etwas regnen“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria über das Wetter in Kärnten. Schnee fällt dabei bis auf 1100 bis 1300 Meter herab.

Sonne zeigt sich

Von Westen her setzt sich im Tagesverlauf immer öfter niederschlagsfreies und mit der Zeit auch sonnig aufgelockertes Wetter durch. „Am Nachmittag sollte sich verbreitet zumindest zeitweise die Sonne behaupten können. In den Föhntälern im Norden greift in Böen kräftiger, zum Teil auch stürmischer Nordwestwind durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad“, wissen die Wetterexperten abschließend.