Drei Raiffeisenbanken fusionieren zu einer

Die Raiffeisenbanken Eberndorf, Mittleres und Unteres Lavanttal fusionieren zur neuen Raiffeisenbank Koralpe-Klopeiner See. Der künftige Hauptsitz wechselt nach dem Neubau von St. Andrä nach Wolfsberg.

Drei regionale Institute schlagen einen gemeinsamen Weg ein: Die Raiffeisenbanken Eberndorf, Mittleres Lavanttal und Unteres Lavanttal sind zur Raiffeisenbank Koralpe-Klopeiner See verschmolzen. Ziel dieser Fusion ist es, Fachwissen effizient zu bündeln und neue Wachstumschancen zu nutzen. Besondere Schwerpunkte bilden der Ausbau des Firmenkundenbereichs sowie der Ausbau der Expertise in den Sektoren Versicherung und Vermögensgestaltung.

Das bringt der Zusammenschluss

Der Firmensitz befindet sich vorerst in St. Andrä und wird nach Fertigstellung des neu entstehenden Kompetenz- und Businesscenters nach Wolfsberg verlegt. Auch für das Personal bringt der Zusammenschluss Vorteile: Die bankübergreifende Kooperation eröffnet den Beschäftigten frische Perspektiven zur Spezialisierung, zum Erfahrungsaustausch und zur beruflichen Entfaltung. Das Projekt steht unter dem offiziellen Leitgedanken „WIR vereinen Kräfte“.

Neues Vorstandsteam

An der Spitze des neuen Instituts agiert ein vierköpfiges Vorstandsteam: Karl Schnögl übernimmt den Bereich Privatkunden & Slowenien, Christian Sajovitz verantwortet die Firmenkunden. Gerhard Wolf zeichnet für Kreditrisiko- & Forderungsmanagement verantwortlich, während Martin Klabuschnig die Gesamtbanksteuerung & Organisation leitet. Das Kontrollorgan führt Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Oswald gemeinsam mit seiner 1. Stellvertreterin Anna Wriesnig und dem 2. Stellvertreter Johannes Graf.

©Erich Varh-Tropper Am Foto: Johannes Graf, Anna Wriesnig und Gerhard Oswald (v.l.)